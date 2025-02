James Rodriguez fait flamber les prix au Mexique

L’arrivée de James Rodriguez au Mexique permet à son club d’augmenter les tarifs des billets au stade.

L’effet James Rodriguez se fait déjà ressentir dans le championnat mexicain. Le mythique Club América a considérablement augmenté ses tarifs pour la réception du São Paulo FC de la star colombienne, prévue dans deux jours au stade Azteca.

Une hausse significative qui illustre le phénomène « James » : alors que les places pour affronter Necaxa oscillaient entre 200 et 950 pesos mexicains (9,5 à 45 euros), un coût élevé au pays. Et les tarifs grimpent de plus de 50% pour la venue du São Paulo, avec des billets allant de 350 à 1200 pesos (16,5 à 56 euros).

Un précédent Messi en MLS

Cette inflation n’est pas sans rappeler l’arrivée retentissante de Lionel Messi en MLS en 2023. La venue de la « Pulga » à l’Inter Miami avait provoqué une explosion des prix dans tous les stades du championnat américain, avec des augmentations spectaculaires dépassant les 900%. Certaines places, habituellement proposées à 120 dollars, s’étaient alors arrachées jusqu’à 1250 dollars.

Si l’augmentation reste plus modérée pour James Rodriguez, elle témoigne néanmoins de l’attractivité intacte du meneur de jeu colombien, capable de remplir les stades où qu’il évolue.