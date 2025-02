Le Bayern doublé, top 5 des clubs qui comptent le plus de socios

Le Bayern Munich n’est plus le numéro un mondial en nombre de socios.

Le club portugais de Benfica vient de s’emparer du titre honorifique de club comptant le plus grand nombre de socios au monde. Avec plus de 392 000 membres, les Aigles de Lisbonne ont dépassé le Bayern Munich, qui occupait jusqu’alors la première place de ce classement particulier.

L’élan est tel que le club de la capitale portugaise pourrait franchir la barre symbolique des 400 000 socios dans les prochains mois, avec un rythme d’adhésion d’environ 3 000 nouveaux membres mensuels. Le Bayern Munich conserve tout de même une base solide de 382 000 socios, un chiffre qui s’explique notamment par l’attrait des matchs à l’Allianz Arena, systématiquement à guichets fermés.

Les Argentins en force dans le top 5

La particularité de ce top 5, établi par le magazine allemand Kicker, réside dans la forte présence des clubs argentins. Le River Plate complète le podium avec 351 000 membres, suivi de près par son rival historique, Boca Juniors, qui compte 315 879 socios. Le Borussia Dortmund ferme la marche avec 220 000 membres.

Ce classement témoigne de l’engouement populaire que peuvent susciter certains clubs, particulièrement en Europe du Sud et en Amérique du Sud, où le statut de socio revêt une importance culturelle et sociale considérable. Au-delà des simples chiffres, c’est aussi un indicateur de la santé financière et de l’attractivité de ces institutions sportives centenaires.