Rideau noir sur la Ligue 1 dans le 2e pays le plus peuplé du monde

L’Inde a été privée de la couverture TV de la Ligue 1 le week-end dernier.

C’est un autre coup dur pour le football français professionnel, alors que ce mardi L’Equipe évoque dans un sujet le coup de pression de DAZN sur la Ligue de football professionnel (LFP) et la crainte de certains dirigeants de clubs de voir le nouveau diffuseur de la Ligue 1 se désengager avant le terme de son contrat signé pour la période 2024-2029.

Galaxy Racer a acquis les droits de la Ligue 1 pour l’Inde

Nous l’évoquions cet été sur Sportune, en Inde, la régie commerciale a négocié la cession des droits du championnat de France avec la société Galaxy Racer, une entreprise basée à Dubaï, principalement centrée sur le domaine de l’esport et les médias du numérique. Galaxy Racer a également signé conjointement la diffusion de la Liga espagnole.

L’entreprise serait en défaut de paiement le signal a été coupé

Or, selon une information de Sortbusiness.com, la société Galaxy Racer serait en défaut de paiement. En conséquence de quoi a été coupé le signal de diffusion ce week-end sur le territoire indien, le 2e plus peuplé dans le monde derrière la Chine. Les conditions contractuelles et le montant de l’accord ne sont pas connus.