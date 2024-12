Biathlon. Eric Perrot et Sophie Chauveau avec Julia Simon chez Com’Over

La régie commerciale de Com’Over annonce cette semaine, l’arrivée de plusieurs athlètes des sports d’hiver dans ses rangs.

Engagés dans la nouvelle saison de biathlon, après une première étape brillante à Kontiolahti en Finlande, les Français et Françaises ont présentement d’autres objectifs à court terme que les lointains Jeux Olympique de 2030, que le pays organisera. Et pour lesquels la plupart peut nourrit l’espoir de les disputer.

Mais c’est dans cette optique en particulier, que l’agence de communication et régie commerciale Com’Over, étend son champ d’action vers le secteur des sports d’hiver. Déjà partenaire de Julia Simon, l’une des tricolores les plus titrées avec un gros globe de crystal en 2022-2023, pour principale ligne à son palmarès personnel, elle vient de recruter deux autres espoirs de la discipline que sont Sophie Chauveau et Eric Perrot.

Eric Perrot et Sophie Chauveau choisissent Com’Over pour les accompagner

Ce dernier, notamment vainqueur de la mass-start de Kontiolahti, n’est nul autre que l’actuel leader de la Coupe du monde chez les messieurs, à l’ouverture ce vendredi du sprint sur l’étape autrichienne d’Hochfilzen.

Outre ces trois biathlètes, Com’Over annonce les arrivées d’Aurélie Richard (para-ski alpin), Lucas Chanavat (ski de fond) et Cyprien Sarrazin (ski alpin). Ils complètent le dispositif aux côtés de Benjamin Daviet (para-ski nordique), Arthur Bauchet (para-ski alpin) et Marie Bochet (para-ski alpin), déjà associés à l’agence.