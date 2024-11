Biathlon 2025. Programme, primes, calendrier, classement, TV, zoom sur la nouvelle saison

Nouvelle saison de biathlon pour Quentin Fillon Maillet et les équipes de France.

C’est aujourd’hui, samedi 30 novembre en Finlande, Kontiolahti, que début la nouvelle saison 2025 de biathlon. Sont au programme deux courses ce samedi : le relais mixte simple suivi du relai mixte. L’exercice s’étale du 30 novembre au 23 mars pour la Coupe du monde, il sera entrecoupé du championnat du monde, à à Lenzerheide en Suisse, du 12 au 23 février.

Le calendrier de la saison 2025 de biathlon

Coupe du monde :

30 novembre-8 décembre = Kontiolahti (FIN).

13-15 décembre = Hochfilzen (AUT).

19-22 décembre = Annecy-Le Grand-Bornand (FRA).

9-12 janvier = Oberhof (ALL).

15-19 janvier = Ruhpolding (ALL).

23-26 janvier = Anterselva (ITA).

6-9 mars = Nove Mesto (RTC).

13-16 mars = Pokljuka (SLV).

21-23 mars = Oslo (NOR).

Championnats du monde :

12-23 février = Lenzerheide (SUI).

Points et classement de la Coupe du monde

La fédération internationale (IBU) a revu la grille des points distribués selon les places au classement, cette saison 2024-2025 de la Coupe du monde. Rien ne bouge pour les deux premières places, mais les suivantes se resserrent avec la tête, pour permettre un peu plus de suspense jusqu’au bout

1ère place = 90 points

2ème place = 75 points

3ème place = 60 points (+ 5 points)

4ème place = 50 points (+ 5 points)

5ème place = 45 points (+ 5 points)

6ème place = 40 points (+ 5 points)

7ème place = 36 points (+ 5 points)

8ème place = 34 points (+ 5 points)

9ème place = 32 points (+ 5 points)

10ème place = 31 points

Prize money : Les primes de la Coupe du monde biathlon 2025

Un total exact de 9 366 700 euros sera distribué tout au long de la saison 2025 par l’IBU, entre la coupe du monde et les championnats. Les augmentations les plus forts concernent surtout les épreuves de sprint, de poursuite, individuelles et de départ groupé (2e-4e + 26e-30e aux Championnats du monde et 3e-10e + 17e-29e aux compétitions de Coupe du monde).

Les primes de la Coupe du monde :

1er = 15 000 €

2e = 12 000 €

3e = 10 000 € (+ 1 000 €)

4e = 8 000 € (+ 1 000 €)

5e = 7 000 € (+ 1 000 €)

6e = 6 000 € (+ 1 000 €)

7e = 5 000 € (+ 500 €)

8e = 4 500 € (+ 500 €)

9e = 4 000 € (+ 500 €)

10e = 3 500 € (+ 250 €)

11e = 3 000 €

12e = 2 750 €

13e = 2 500 €

14e = 2 250 €

15e = 2 000 €

16e = 1 800 €

17e = 1 650 € (+ 50 €)

18e = 1 500 € (+ 100 €)

19e = 1 350 € (+ 150 €)

20e = 1 200 € (+ 200 €)

21e = 1 100 € (+ 200 €)

22e = 1 000 € (+ 200 €)

23e = 900 € (+ 200 €)

24e = 800 € (+ 200 €)

25e = 700 € (+ 200 €)

26e = 600 € (+ 200 €)

27e = 500 € (+ 150 €)

28e = 400 € (+ 100 €)

29e = 300 € (+ 50 €)

30e = 200 €

Les primes du championnat du monde :

1er = 25 000 €

2e = 20 000 € (+ 1 000 €)

3e = 15 000 € (+ 1 000 €)

4e = 11 000 € (+ 1 000 €)

5e = 8 000 €

6e = 7 000 €

7e = 6 000 €

8e = 5 000 €

9e = 4 500 €

10e = 4 000 €

11e = 3 800 €

12e = 3 600 €

13e = 3 400 €

14e = 3 200 €

15e = 3 000 €

16e = 2 800 €

17e = 2 600 €

18e = 2 400 €

19e = 2 200 €

20e = 2 000 €

21e = 1 800 €

22e = 1 600 €

23e = 1 400 €

24e = 1 200 €

25e = 1 000 €

26e = 850 € (+ 50 €)

27e = 700 € (+ 100 €)

28e = 550 € (+ 150 €)

29e = 400 € (+ 100 €)

30e = 250 € (+ 150 €)

Où suivre la saison 205 de biathlon à la TV ?

Depuis l’exercice 2015-2016 et au moins jusqu’au prochain 2025-2026, le biathlon est à suivre en exclusivité sur la chaîne L’Equipe, sur la TNT et les plateformes web des titres du groupe d’Amaury Sport.

Liste des engagés : la composition des équipes de France

Le biathlon est une spécialité française, tant chez les filles que les garçons. C’est la deuxième discipline qui rapporte le plus de médailles aux Jeux d’hiver à la France après le ski alpin. Les Bleus du biathlon sont aussi la troisième meilleure nation olympique dans l’histoire.

Equipe de France féminine A : Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Gilonne Guigonnat, Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Jeanne Richard

Entraîneur : Cyril Burdet

Entraineurs de tir : Jean-Paul Giachino et Patrick Favre

Equipe de France masculine A : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Oscar Lombardot et Éric Perrot

Entraîneur : Simon Fourcade

Entraineur de tir : Jean-Pierre Amat

