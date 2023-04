Kevin Durant: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Kevin Durant, l’une des plus grandes stars de la NBA, bénéficie de nombreux partenariats avec des marques de renommée mondiale. En plus de son contrat sportif (il a débuté la saison chez les Nets de Brooklyn et la boucle avec les Suns de Phénix), Durant a signé des accords lucratifs avec des sponsors qui ont contribué à sa fortune. Son plus important sponsor est Nike, avec qui il a signé un contrat sur 10 ans, en 2014. Avant de l’étendre, ces jours derniers, dans le cadre d’un partenariat « à vie ».

Une prolongation de contrat « à vie » avec Nike

Bien que les termes exacts de l’accord n’aient pas été divulgués, on estime qu’il reçoit environ 30 millions de dollars par an de Nike. Il a également une gamme de chaussures signature avec la marque, les KD, qui sont populaires auprès des fans de basketball. Il est aussi l’ambassadeur de la marque Beats by Dre, qui produit des écouteurs et des haut-parleurs haut de gamme. En 2017, il a signé un contrat de 10 millions de dollars avec la marque pour promouvoir ses produits.

50 M$ gagés du sponsoring en 2022 pour Kevin Durant

En outre, Durant est associé à plusieurs autres marques de renom, notamment Sprint, Degree, Panini America, Alaska Airlines, American Family Insurance, Sparkling Ice et NBA 2K. Bien que les termes de ces accords ne soient pas divulgués, ils contribuent tous à augmenter ses revenus. En 2022, ses partenariats commerciaux lui ont rapporté 50 millions de dollars. Un an plus tôt, Forbes estimait la fortune de Durant à environ 580 millions de dollars, ce qui en fait l’un des athlètes les plus riches du monde. Les contrats de sponsoring avec des marques prestigieuses contribuent grandement à sa richesse et à sa renommée, en plus de ses réalisations sur le terrain.

Un athlète engagé hors des terrains de basket

En plus de ces marques, Durant a lancé sa propre entreprise, Thirty Five Ventures, en 2017. La société, cofondée avec son manager Rich Kleiman, se concentre sur l’investissement et le développement de projets dans le domaine du sport, des médias et de la culture populaire. Thirty Five Ventures a également une division de production de contenu, avec plusieurs projets en cours de développement. Durant a également utilisé sa notoriété pour s’impliquer dans des causes qui lui tiennent à cœur. En 2020, il a lancé la Kevin Durant Charity Foundation, qui vise à améliorer la vie des jeunes défavorisés en offrant des programmes d’éducation, de sport et de santé. La fondation organise également des événements de charité et des collectes de fonds pour aider les communautés défavorisées.