Kevin Durant signe un contrat « à vie » avec Nike

Après Michael Jordan, puis LeBron James Kevin Durant devient le troisième basketteur professionnel dans l’histoire, à signer un contrat d’équipementier avec la marque Nike, « pour la vie », ainsi que l’annonce lui même, l’ailier des Suns de Phoenix, en NBA. « Kevin Durant a signé un contrat à vie avec Nike », dit l’athlète en commentaires de ses réseaux sociaux, ce vendredi soir.

L’accord prévoit de nouvelles collaborations signatures, sur les chaussures et les vêtements, entre la marque de sport américaine et l’athlète de 34 ans. « Quand j’ai signé pour la première fois avec Nike, je n’aurais pu imaginer jusqu’où nous irions avec ce partenariat », a déclaré Durant dans un communiqué. « Nous avons fait un travail incroyable sur le plan créatif et philanthropique. Nous avons parcouru le monde ensemble et bâti une entreprise qui durera désormais pour toujours. »

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été révélés. Le précédent contrat avait été signé en 2014 et pour dix ans, jusqu’en 2024 et était estimé, au cumul à 300 millions de dollars (272 M€).