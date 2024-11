AS Monaco. Un nouveau sponsor sur les maillots de la Ligue 1

Vredestein, nouvelle marque visible sur le maillot de l’AS Monaco.

L’AS Monaco renforce son écosystème de partenaires avec l’arrivée d’Apollo Tyres et de sa marque de pneus premium Vredestein. Dès le match contre Brest ce vendredi 22 novembre, le logo néerlandais ornera la manche gauche du maillot monégasque. Ce partenariat porte sur les seuls matchs de la Ligue 1 et non la Ligue des champions et ce, pour toute la fin de la saison 2024-2025.

En plus de figurer sur les tenues de match, la marque bénéficiera d’une large visibilité au Stade Louis-II grâce à des panneaux LED autour du terrain, ainsi que sur les réseaux sociaux du club, qui touchent une audience mondiale de 25 millions de followers.

Un sponsor déjà associé à Manchester United

« Cette collaboration fait sens au regard des valeurs que nous partageons, telles que la recherche constante de performance et d’excellence », indique par communiqué le directeur marketing et revenus de l’AS Monaco, Thibaut Chatelard. « La riche histoire de l’AS Monaco et son engagement en faveur de l’excellence reflètent nos efforts en matière de performances et d’innovation », ajoute le vice président commercial Europe d’Apollo Tyres, Yves Pouliquen.

Déjà présent dans le sport automobile et le football international avec des collaborations comme Manchester United, le groupe hollandais vise à accroître la notoriété de Vredestein.