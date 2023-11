Les sponsors de Manchester United et ce qu’ils rapportent aux Red Devils

Manchester United est un aimant à sponsors ce qui lui vaut de gagner plus de 300 millions d’euros annuels, rien que par ce secteur.

Manchester United est l’un des clubs de football les plus populaires et les plus prospères au monde. Il compte également parmi les plus sponsorisés. Les partenaires commerciaux de MUFC sont répartis dans plusieurs catégories, notamment les commanditaires globaux, les partenaires financiers, les partenaires médias, et les partenaires régionaux.

Les principaux sponsors de Manchester United

Adidas est le partenaire officiel d’équipementier de Manchester United depuis la saison 2015-16, avec un accord récemment renouvelé, qui rapportera au club l’équivalent de 105 millions d’euros, à compter de la saison 2025-2026 et pour dix ans. L’entreprise allemande fournit les tenues officielles du club.

TeamViewer, une entreprise technologique basée en Allemagne, a été le sponsor principal du maillot de l’équipe masculine de MUFC. Le club cherche toutefois une marque de substitution puisque son partenaire, qui lui vaut de gagner près de 55 millions d’euros annuels, a décidé de se retirer de ce marché.

A un degré d’importance moindre, Snapdragon, une marque de technologie basée à San Diego, a été annoncée comme le nouveau sponsor du maillot avant-match de Manchester United à partir de la saison 2024-25. Tezos, une blockchain open-source mondiale, est le partenaire officiel de blockchain et d’équipement d’entraînement du club, visant à introduire la technologie Web3 à la base de fans de MUFC.

DXC Technology, une entreprise américaine de services informatiques et de conseil, est le partenaire de transformation numérique de MUFC, travaillant également avec la Manchester United Foundation pour soutenir les jeunes de la communauté. Quant à Apollo Tyres, une entreprise indienne de pneumatiques, elle est le partenaire mondial en pneumatiques du club et a contribué à la construction de terrains de football en Afrique et en Inde.

Toute une flopée d’autres marques associées au club

Manchester United compte également de nombreux autres sponsors et partenaires dans divers secteurs. Parmi eux, on trouve des marques bien connues telles que Betfred, Cadbury, Canon Medical Systems, Casillero del Diablo, Chevrolet, Chivas, DHL, Doo Group, Ecolab, Estée Lauder, Extreme Networks, Kohler, Konami, Marriott Bonvoy, Maui Jim, Melitta, MLILY, Paul Smith, Remington, Renewable Energy Group (REG), Therabody, Visit Malta, et bien d’autres.

Des partenaires financiers, médias et régionaux en plus

MUFC a établi des partenariats avec diverses institutions financières du monde entier pour offrir à ses supporters des services bancaires et financiers personnalisés. Parmi ces partenaires figurent CB Bank, Cardless, Emirates NBD, Eurobank Direktna, ICICI Bank, Invex Banco, Krungsri, Laybuy, Shinsei Bank et Virgin Money.

Le club a aussi conclu des accords avec des entreprises de médias, de télécommunications et de streaming pour diffuser le contenu produit par MUTV, la chaîne interne du club, dans certaines régions. Ces partenaires incluent 365 Media, Cytavision, GO, PCCW, Spark New Zealand, StarTimes, Teleclub, TV 2, et United Media.

Le sponsoring pèse pour près de la moitié du chiffre d’affaires du club

Enfin, Manchester United collabore avec des partenaires régionaux pour offrir des expériences exclusives à ses supporters dans différentes parties du monde. Parmi ces partenaires régionaux figurent DreamSetGo en Inde, Harves en Chine, The Hong Kong Jockey Club à Hong Kong, et Sportsbreaks.com. Au total, le sponsoring rapporte au club mancunien plus de 300 millions d’euros (309 M€ en 2022) et pèse lourd sur le chiffre d’affaires du club, à pratiquement la moitié (45%).

L’ensemble de ces sponsors et partenaires témoigne de l’influence et de la renommée mondiales de Manchester United, qui continue de collaborer avec des entreprises de premier plan pour offrir des expériences uniques à ses supporters et renforcer sa présence sur la scène internationale du football.