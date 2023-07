PSG avec Nike 5e, classement des contrats d’équipementiers les plus chers du foot

A 80 M€ le deal avec Nike, le PSG a le 5e équipementier le plus cher du football de clubs

Manchester United a annoncé ce lundi le renouvellement de son partenariat avec Adidas, qui le lie désormais au géant allemand du sportswear jusqu’en 2035. Ce nouveau contrat, d’une durée de 10 ans, portera des revenus totaux de 900 millions de livres sterling, soit environ 105 millions d’euros par saison pour les Red Devils à compter de la saison 2025-2026.

Le Real a l’équipementier le plus cher du football, le PSG le 5e

Avec cette augmentation significative, Manchester United se positionne juste derrière le Real Madrid, leader en Europe, qui bénéficie d’un accord de 120 millions d’euros par an avec Adidas. Le FC Barcelone suit de près avec 105 millions d’euros par saison, associé à la marque concurrente Nike. Quant aux autres clubs de premier plan, Arsenal occupe la quatrième place avec 85 millions d’euros par an grâce à Adidas. En cinquième position se hisse le PSG, qui bénéficie d’un accord de 80 millions d’euros par an avec Nike. Manchester City est le seul club de ce top 10 partenaire d’une autre marque que Nike ou Adidas, en l’espèce Puma.

Manchester City le seul qui ne soit ni chez Nike ni chez Adidas

Ce classement témoigne de l’importance des contrats de sponsoring d’équipementiers dans le football moderne, avec des montants astronomiques à la clé pour les clubs les plus prestigieux. Les partenariats entre les clubs et les grandes marques de sportswear continuent de jouer un rôle clé dans le financement des équipes et dans l’accès à des équipements de pointe pour les joueurs.

Classement des contrats d’équipementiers les plus chers du foot

Real Madrid (Adidas) = 120 M€/an

Manchester United (Adidas) = 105 M€/an (à partir de la saison 2025-26)

FC Barcelone (Nike) = 105 M€

Arsenal (Adidas) = 85 M€/an

Paris SG (Nike) = 80 M€/an

Manchester City (Puma) = 75 M€/an

Chelsea (Nike) = 70 M€/an

Bayern Munich (Adidas) = 60 M€/an

Juventus (Adidas) – 51 M€/an

Liverpool (Nike) – 35 M€/an

Tottenham (Nike) – 35 /an