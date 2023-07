Manchester United signe un deal historique à un milliard avec Adidas

Manchester United prolonge sa collaboration avec Adidas.

Dans l’un des contrats de sponsoring les plus importants de l’histoire du football, Manchester United a conclu un nouveau partenariat massif avec Adidas, d’une valeur estimée à plus du milliard d’euros (105 M€/an). Ce nouveau contrat, d’une durée de 10 ans, débutera lors de la saison 2025-2026 et verra Adidas poursuivre sa collaboration en tant que fournisseur technique des maillots et tenues du club.

Manchester United et Adidas prolongent dix ans de plus à 105 M€/an

Cet accord est dans la continuité de celui passé en 2015, quand les deux marques se sont réunies après 23 ans de séparation ; Adidas prenant alors le relais de Nike en tant que sponsor du maillot du club avec un contrat déjà record à l’époque, à près de 90 millions d’euros annuels. Actuellement, les plus gros contrats de sponsoring de la Premier League sont détenus par Manchester United et Arsenal, chacun recevant 90 millions d’euros par an de la part d’Adidas.

Une relation ancienne entre les deux puissantes marques du sport

« La relation entre Manchester United et Adidas est l’une des plus emblématiques du sport mondial, forgée par un engagement commun envers le style, le style et, surtout, la haute performance, détaille par communiqué Richard Arnold, le directeur général de Manchester United. Avec ses racines dans les années 1980, notre partenariat a été réinventé au cours de la dernière décennie avec certains des designs et technologies les plus innovants en matière de vêtements de sport. Nous sommes maintenant impatients de rafraîchir à nouveau ce puissant partenariat tout au long de cette décennie et dans les années 2030. »

Le nouveau contrat entre Manchester United et Adidas mettra également l’accent sur le développement du football féminin, affirmant l’engagement des deux partenaires à faire progresser le sport au niveau féminin.