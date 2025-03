Manchester United. Le nom du futur stade révélé partiellement officiellement

Le futur stade de 100 000 places de Manchester United.

Manchester United a dévoilé mardi les plans de son nouveau stade de 100 000 places, un projet ambitieux présenté par Jim Ratcliffe. Mais un détail inattendu a attiré l’attention : le nom potentiel de cette future enceinte a apparemment fuité dans un document officiel distribué aux médias.

Le dossier d’information remis aux journalistes présents lors de l’événement faisait référence au projet sous l’appellation « New Trafford Stadium » en caractères gras, avant de comparer sa capacité à celle d’autres stades à travers le monde.

Cette indiscrétion survient alors que le club n’a fait aucune mention officielle du nom de la future enceinte sur son site web. En juin dernier, Adam Crafton de The Athletic avait rapporté que Manchester United envisageait de vendre les droits de naming pour financer une partie du projet.

Le naming pourrait rapporter 12 M€ annuels

L’actuel Old Trafford, théâtre des rêves mancuniens depuis 115 ans, n’a jamais porté de nom commercial, contrairement à d’autres stades comme l’Etihad Stadium de Manchester City. Une vente des droits de naming pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros par an au club, à l’image du contrat de partenariat entre Wembley et EE (environ 12 millions d’euros annuels).

Ce projet d’envergure, conçu par l’architecte Lord Norman Foster, devrait coûter environ 2 milliards d’euros et pourrait être achevé d’ici cinq ans. Le futur stade, qui serait le plus grand du Royaume-Uni devant Wembley, a reçu le soutien de Sir Alex Ferguson : « Manchester United doit toujours viser l’excellence dans tout ce qu’il entreprend, sur et en dehors du terrain, et cela inclut le stade dans lequel nous jouons. »