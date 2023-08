PSG 2e, les 11 sponsors maillots les plus chers du football en 2023

65 M€, c’est ce que paie Qatar Airways chaque année, pour se placer sur le maillot du PSG.

Le football est devenu un sport de plus en plus commercialisé, et les sponsors maillots jouent un rôle important dans cette évolution. Les clubs de football les plus populaires peuvent gagner des millions d’euros par an grâce à leurs contrats de sponsoring maillots. Le Real Madrid en tête, associé à la compagnie aérienne Emirates depuis 2011, son contrat lui vaut aujourd’hui de gagner près de 70 millions d’euros annuels de ce seul partenariat.

Avec Qatar Airways, le PSG a le deuxième sponsor le plus cher du football

Le Paris Saint-Germain n’est pas en reste, puisqu’il a réussi à attirer Qatar Airways comme sponsor maillot pour un montant de 68,5 millions d’euros par saison, faisant de ce partenariat le deuxième plus cher du moment. Le FC Barcelone arrive en troisième position avec un contrat de 57,5 millions d’euros par an avec Spotify, qui bénéficie également du naming du Camp Nou moyennant 8 millions de plus. A noter que Chelsea n’est pas dans ce classement depuis la fin de son partenariat avec Three, à 47,5 millions d’euros annuels. Les blues négocient sur les mêmes bases ou plus avec d’autres annonceurs.

Des contrats basés sur des parts fixes et des bonus. Parfois des royalties sur les ventes

Ces données sont des estimations, et qu’ils peuvent varier en fonction des performances sportives des clubs, des contrats de sponsoring annexes et de la durée du contrat. Il existe dans tout accord de ce type une part fixe et des clauses de résultats, avec des bonus ou des malus dans chaque compétition dont, pour ces clubs là, la prestigieuse Ligue des champions. Les sponsors maillots sont une source importante de revenus pour les clubs de football. Ils permettent aux clubs de financer leurs activités, de recruter de nouveaux joueurs et d’investir dans les infrastructures. Et pour les marques qui paient, de se faire connaître auprès d’un public plus large.

Les 12 sponsors sur les maillots les plus chers du foot*

Real Madrid – Emirates = 70 million d’euros par an

PSG – Qatar Airways = 68,5 M€/an

Arsenal – Emirates = 58 M€/an

Manchester City – Etihad = 58 M€/an

FC Barcelone – Spotify = 57,5 M€/an

Manchester United – Teamviewer = 55 M€/an

Bayern Munich – Deutsche Telekom = 50 M€/an

Liverpool – Standard Chartered = 47,5 M€/an

Tottenham – AIA = 47,5 M€/an

Juventus – Jeep = 45 M€/an

Atletico Madrid – WhaleFin = 42 M€/an

* Hors droits de naming pour ceux qui en ont dans les contrats