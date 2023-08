Stade Rennais: Un budget prévisionnel record pour la saison 2023-2024

Un budget prévisionnel de 110 M€ pour le Stade Rennais

Ambitieux ce Stade Rennais saison 2023-2024. L’atteste notamment son recrutement, avec des joueurs moulés et rompus au championnat de France de Ligue 1 et ses plus hautes exigences. L’atteste également le budget prévisionnel du club, donné à 110 millions d’euros par l’AFP. C’est record, supérieur d’une dizaine de millions d’euros au précédent exercice et ceux d’avant.

Un budget prévisionnel à 120 M€ pour le Stade Rennais

Cela hisse ainsi le club breton au niveau de ses ambitions sportives, dans le top 5 sinon mieux qu’il vise au terme des 34 journées de la Ligue 1 à venir. Sachant tout de même que prévisionnel ne signifie pas nécessairement d’atteindre le seuil envisagé in fine, au terme de la réalité d’une saison complète. Son exercice 2022, par exemple, pour le dernier officiellement connu, le Stade Rennais a enregistré un peu plus de 83 millions d’euros de chiffre d’affaire, en excluant les recettes générées sur le marché des transferts.

En 2022, un chiffre d’affaire de plus de 83 M€ hors trading

Et inversement, toujours hors trading, des dépenses de l’opérationnel à plus de 87 millions d’euros. Un bon parcours européen en Ligue Europa dans laquelle il est engagé serait notamment de nature à gonfler, les bénéfices des droits de l’audiovisuel, en même temps que d’augmenter les revenus tirés de la billetterie et ceux du merchandising, notamment sur les ventes de maillots et autres produits dérivés.

Un bon parcours européen pour stimuler les recettes

Cela suppose une performance meilleure encore que son huitième de finale disputé en 2018-2019 face à Arsenal. C’était avant la période de la Covid, depuis tout est revenu à la normale, dans le business du ballon rond. Et les primes versées par l’UEFA aux clubs du Vieux Continent ont été augmentées.