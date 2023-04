Les 10 clubs qui gagnent le plus d’argent en Ligue 1

Les 10 clubs de Ligue 1 qui génèrent le plus d’argent cumulent plus du milliard et demi d’euros.

Alors que la fin de saison 2022-2023 approche, on en sait un peu plus sur les finances des clubs lors de l’exercice précédent, puisque la Ligue de Football Professionnel (LFP) a publié les rapports de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, dont le détail des revenus de l’opérationnel générés par chacun, c’est-à-dire hors trading. Celui-ci révèle que le PSG, l’OM, l’OL et le Losc sont les quatre premiers du top 10 des clubs qui gagnent le plus d’argent.

Le PSG, premier des 10 clubs qui gagnent le plus d’argent en Ligue 1

Sans surprise, le PSG est largement en tête du classement, avec 669,616 millions d’euros générés, sans prendre en compte, comme c’est le cas pour tous les clubs, les gains liés aux marchés des transferts. Preuve de sa large domination, à lui seul le club de la capital a gagné plus d’argent lors de l’exercice précédent que les clubs se situant entre la dixième et la quatrième place. En effet, à eux sept, ils ont généré 571,121 millions d’euros. Les Rouge et Bleu représentent également plus d’un tiers de l’ensemble des revenus gagnés par le top 10.

L’OM au dessus de la moyenne, le Losc et l’OL légèrement en dessous, l’AS Monaco distancé

Au total, les 10 clubs ont gagné 1,585 milliard d’euros, pour une moyenne de 158,8 millions d’euros. L’OM, deuxième club qui a généré le plus de revenus lors de l’exercice précédent se situe donc au-dessus de la moyenne et l’OL s’en approche le plus. Troisième du championnat la saison dernière, l’AS Monaco est cinquième de ce classement. Si les résultats sportifs de l’ASM sont meilleurs que les deux derniers clubs cités, la différence se fait notamment au niveau du sponsoring et de la billetterie. Le club monégasque ayant touché 17,6 millions d’euros, et 2,459 millions d’euros dans ces deux domaines.

Les 10 club qui gagnent le plus d’argent en Ligue 1

1. PSG = 669, 616 M€

2. OM = 237,549 M€

3. OL = 160,5 M€

4. Losc = 147,633 M€

5. AS Monaco = 86,216 M€

6. Stade Rennais = 83,497 M€

7. OGC Nice = 78,434 M€

8. RC Strasbourg = 57,472 M€

9. FC Nantes = 51,528 M€

10. RC Lens = 47,472 M€