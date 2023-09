RC Lens: Détail des primes déjà gagnées en Ligue des champions

Le RC Lens a débuté sa Ligue des champions par un nul encourageant à Séville.

Un retour payant, à défaut d’être totalement gagnant sportivement pour le RC Lens. Ce mercredi soir, les Sang et Or ont ramené un nul encourageant de la pelouse du FC Séville (1-1), pour leur retour 20 ans après en Ligue des champions, qui rapporte 930 000 euros au club. En plus du reste déjà cumulé. A savoir que les Nordistes ont, comme les 32 clubs qualifiés dans cette phase finale de la C1, un bonus collectif de 15,64 millions d’euros. A ce titre, il a déjà été versé pour grosse partie par l’UEFA aux clubs.

Un nul qui rapporte 930 000 € au RC Lens

Il y a encore la part du classement au coefficient calculée sur dix saisons révolues de coupes d’Europe. Le RC Lens en ayant été privé, il ne vaut que 2,274 millions d’euros (contre 30,7 millions au PSG, à titre de comparaison), car Lens est l’avant-dernier des 32 clubs qualifiés. Cette part là, plus la prime collective, plus le bonus du match nul, valent déjà à l’équipe de Franck Haise la somme de 18,844 millions d’euros, après la première journée de la saison 2023-2024 de la Ligue des champions.

Près de 45 M€ cumulés après un match de Ligue des champions

C’est sans l’apport en plus du marketpool, comprendre des droits de la télévision. Puisqu’il n’y a que deux clubs français qualifiés en C1, le Racing devrait prétendre à plus ou moins 27 millions d’euros ayant été le dauphin du Paris Saint-Germain en championnat la saison dernière. A ce stade donc, le RC Lens cumule près de 45 millions d’euros de recettes de la compétition. Et ce n’est que le début…