PSG, RC Lens: Une première prime tombe de la Ligue des champions

Le PSG et le RC Lens ont reçu un premier versement des primes de la Ligue des champions 2023-2024.

A quatre jours du début de la Ligue des champions, saison 2023-2024, le RC Lens et le Paris Saint-Germain pour les deux clubs français qualifiés ont reçu un premier versement de la part de l’UEFA à l’organisation du tournoi. C’est ce que révèle le média Calcio e Finanza, indiquant que ce jour du vendredi 15 septembre, les 32 formations qualifiées pour la phase de groupes ont perçu la prime commune à toutes.

La prime commune aux 32 équipes versées par l’UEFA ce vendredi

Tout ou moins une partie des 15,64 millions d’euros prévues dans la répartition finale des gains, l’UEFA ayant payé à chaque formation 14,8 millions d’euros sur ce total, le reste devant venir plus tard. Cela représente à ce stade 473,6 millions d’euros au cumul. Tel que nous l’avons déjà détaillé sur Sportune, un peu plus de 2 milliards d’euros aux clubs de cette nouvelle campagne de la Ligue des champions, répartis en fonction de quatre critères : le bonus commun, les primes à la performance, le classement au coefficient UEFA et le marketpool.

Au moins 80 M€ au PSG, près de 30 M€ au RC Lens déjà gagnés de la Ligue des champions

Tel que nous l’avons déjà calculé sur Sportune, avant même de débuter dans la compétition, le Paris Saint-Germain a déjà l’assurance de recevoir près de 80 millions d’euros a minima, contre moins (en raison notamment de la part au classement au coefficient) ; environ une trentaine de millions d’euros au bénéfice du club nordiste.