RC Lens: Les primes déjà gagnées en Ligue des champions avant de commencer

Sans compter sur les recettes générées au stade grâce aux supporters, le RC Lens peut espérer plusieurs dizaines de millions d’euros de sa campagne en Ligue des champions.

Vingt et un an après va retenir dans les travées du stade Bollaert-Delelis, la douce musique des soirs de Ligue des champions. C’est à la fois un bonheur renoué pour le RC Lens avec la prestigieuse compétition, mais aussi un handicap quant à ce que cette C1 va rapporter, car le collectif nordiste n’a plus été un un club européen depuis la saison 2007-2008.

La part au coefficient minimale pour le RC Lens

Or l’UEFA, depuis sa dernière réforme de la redistribution des droits aux équipes engagées dans la compétition, valorise le parcours de chacune sur les dix derniers exercices. Elle appelle cela la part au coefficient, qui veut que plus un club a été performant, plus il va gagner de l’argent. Au PSG, cette part sera cette saison de 30,7 millions d’euros, mais seulement de 1,137 millions d’euros à Lens, car le club est le dernier au classement UEFA, parmi les 32 engagés dans le tournoi.

Une Ligue des champions a au moins 40 M€ garantis

En revanche, les Sangs et Or recevront comme les autres, les 15,64 millions d’euros de la prime commune au qualifiés de la phase finale. Et ils pourront également aspirer aux bonus à la performance, avec un succès payé 2,8 millions d’euros et un nul 930 000 euros, en poules. Enfin le marketpool qui est la part des revenus de l’audiovisuel. En tant que dauphin du Paris Saint-Germain, cela rapportera au Racing 45% de l’enveloppe dédiée aux équipes françaises, soit environ 27 millions d’euros, qui garantissent à l’ajout du reste un peu plus de 40 millions d’euros déjà gagnés, avant même de donner le coup d’envoi de cette édition de la Ligue des champions.