PSG: Les primes déjà gagnées en Ligue des champions avant de commencer

Avant même de toucher les premiers ballons, le PSG a l’assurance d’un jackpot en Ligue des champions.

La compétition n’a pas encore débuté, qu’elle rapporte déjà gros au Paris Saint-Germain. Selon nos calculs à la rédac de Sportune, le champion de France 2023 compte déjà près de 80 millions d’euros garantis, avant même le tirage au sort de la compétition et le début des rencontres qui gonfleront encore le total. Dans le détail, le PSG a comme les 31 autres qualifiés avec lui, le bonus de la participation qui vaut 15,64 millions d’euros.

Presque 80 millions d’euros garantis au PSG en Ligue des champions

A cela s’ajouteront plus tard les gains à la performance ; notamment en phase de groupes avec une victoire primée à 2,8 millions d’euros et 930 000 euros pour un match nul. En plus, il y a le classement au coefficient calculée sur les dix dernières saisons européennes de chaque club. A 1,137 millions la part et une sixième place derrière Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, Chelsea et Liverpool, Paris recevra de ce poste de recettes, 30,7 millions d’euros.

A 2 clubs français qualifiés, c’est plus à se partager avec Lens

Restent encore les bénéfices du marketpool, comprendre des droits de la TV. Pour la France, l’enveloppe approche les 60 millions d’euros et comme il n’y a que deux clubs qualifiés, le RC Lens en plus du PSG, le partage est plus conséquent pour eux. Champion, le PSG prétendra à 55% de ce montant, soit environ 33 millions d’euros. Qui font donc un total proche des 80 millions d’euros, pour cette campagne 2023-2024 de la lucrative Ligue des champions. Pour comparaison des derniers chiffres officiellement connus, la saison 2021-22 de C1 avait permis à Paris d’empocher 92,153 millions d’euros.