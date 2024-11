Le PSV Eindhoven renoue avec les bénéfices en 2024

Le PSV Eindhoven de Johan Bakayoko a renoué avec les titres sportifs et les bénéfices.

Après avoir longtemps rongé son frein et mangé son pain noir, le PSV Eindhoven retrouve des couleurs. Après six années d’attente, le club néerlandais renoue avec le titre national et ce titre s’accompagne de substantielles rentrées d’argent.

L’arrivée de Peter Bosz sur le banc a tout transformé. Champion avec le record de points de son histoire, vainqueur du Johan Cruyff Shield, le PSV a rayonné sur les terrains comme dans ses comptes. Un bénéfice net de 13,2 millions d’euros sanctionne cette renaissance, fruit d’une stratégie mûrement réfléchie.

Le deuxième plus gros bénéfices de la saison d’Eredivisie

Les performances européennes ont considérablement dopé les revenus, avec des recettes de diffusion passant de 28,5 à 62,3 millions d’euros. Les recettes commerciales et de billetterie ont également progressé, confirmant l’attractivité retrouvée du club.

Dans le contexte néerlandais, le PSV se distingue comme l’un des clubs les mieux gérés sur la saison dernière, avec un bénéfice qui le place juste derrière l’AZ Alkmaar (17,2 millions) et Feyenoord (13,3 millions). À l’opposé, l’Ajax, rival historique, a enregistré une perte de 12,9 millions d’euros, accentuant l’écart de dynamique entre les deux géants.

