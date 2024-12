Manchester United supprime la prime et la fête de Noël

Manchester United cherche à faire des économies et ce sont ses employés qui trinquent.

Le vent de l’austérité souffle fort à Old Trafford. Confronté à des impératifs financiers, Manchester United poursuit une politique de réduction drastique des coûts. Après une vague de licenciements touchant près de 250 employés ces derniers mois, les économies se poursuivent, et les employés restants en ressentent désormais les effets directs.

La traditionnelle prime remplacée par un bon d’achat

Symbole de cette rigueur budgétaire : la suppression du traditionnel bonus de Noël, ainsi que le rapporte The Telegraph. Jusque-là, les salariés du club recevaient une gratification de 100 livres (120 €) à l’approche des fêtes. Désormais, cette somme est remplacée par un simple bon d’achat de 40 livres (48 €) à valoir chez Marks & Spencer. « C’est 40 livres de plus que ce à quoi je m’attendais », ironise un employé cité anonymement dans la presse anglaise.

Autre décision marquante : l’annulation pure et simple de la fête de Noël des salariés. Cet événement annuel, qui rassemblait jusqu’à 1 100 collaborateurs pour célébrer les fêtes dans une ambiance conviviale, disparaît du calendrier. La direction du club a justifié cette initiative par les récents licenciements massifs, estimant qu’organiser une fête dans ce contexte aurait été déplacé.

Des économies à tous les étages à Manchester United

Ce n’est pas la première mesure impopulaire de Manchester United dans cette stratégie d’économies. Il y a quelques mois, le club avait déjà résilié le contrat d’ambassadeur de Sir Alex Ferguson, figure mythique du club. L’ancien entraîneur, qui percevait environ 2 millions de livres (2,4 M€) par an pour ce rôle, a vu son partenariat prendre fin.

Si le club justifie ces décisions par une volonté de redresser ses finances, elles soulèvent des questions sur la gestion interne et l’impact sur l’image d’un club historique. Pendant que les joueurs professionnels continuent de percevoir des salaires astronomiques, les employés de l’ombre, eux, voient leurs avantages se réduire comme peau de chagrin.

En pleine quête de résultats sportifs et financiers, Manchester United semble opérer une transition difficile, au risque de creuser un fossé entre la direction et ceux qui font fonctionner le club au quotidien. Si les finances dictent la politique, l’esprit de Noël, lui, semble avoir déserté Old Trafford.