PSG. Un nouveau contrat pluriannuel pour les équipes masculines et féminines

American Express prolonge avec le PSG et étend la collaboration à l’équipe féminine.

Le Paris Saint-Germain et American Express France renforcent leurs liens. L’entreprise américaine devient officiellement le partenaire officiel des équipes masculines et désormais des féminines en plus du club parisien, dans le cadre d’un nouveau contrat pluriannuel.

Ce nouvel accord permet à American Express de conserver la gestion de la conciergerie du Parc des Princes, un service conçu pour faciliter le quotidien des spectateurs. Et il donne en plus à la marque, l’occasion d’associer ses produits (des moyens de paiements tels que les cartes bancaires), à son partenaire sportif, dans le cadre d’opérations de séduction clientèle.

« Ce partenariat améliore non seulement l’expérience de nos fans, mais aussi notre engagement envers nos partenaires commerciaux en leur offrant des avantages exclusifs et des moments mémorables. Il reflète notre ambition de proposer des expériences uniques tout en renforçant notre position en tant que Club de la nouvelle génération », précise par communiqué, le directrice des partenariats du Paris SG, Nicola Ibbetson.

Un partenariat débuté en 2015 entre le PSG et American Express

« En devenant Partenaire Officiel des équipes masculines et féminines de football, nous offrons des avantages uniques à un plus grand nombre de titulaires de cartes. Ce partenariat illustre une nouvelle fois la manière dont American Express apporte une valeur unique et des accès exclusifs qui trouvent un écho auprès des nouvelles générations de clients, notamment les Millenials et GenZ », poursuit Caroline Gaye, la directrice générale d’American Express en France.

Initié en 2015, le partenariat du Paris Saint-Germain et d’American Express a été prolongé de trois ans en 2021. La durée précise de ce nouvel accord n’a pas été communiquée.