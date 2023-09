PSG: Détail des primes déjà gagnées en Ligue des champions

Une soirée qui rapporte pour le PSG en Ligue des champions.

Et 2,8 millions d’euros de plus qui portent le total du PSG dans cette Ligue des champions édition 2023-2024, à plus de 80 millions d’euros de primes gagnées de la compétition. 2,8 millions d’euros soit autant que n’en vaut une victoire dans la phase de groupes de cette C1, comme celui décroché hier mardi, face au Borussia Dortmund (2-0).

Une victoire à 2,8 M€ pour le PSG face au Borussia Dortmund

2,8 millions qui s’ajoutent à tous les autres postes de recettes prévus par l’UEFA qui organise le format. A savoir le bonus collectif promis aux 32 clubs de la phase finale. Il est cette saison de 15,64 millions d’euros. En plus, la part du classement au coefficient de l’UEFA qui vaut au Paris Saint-Germain, sixième club européen, de prétendre à 30,7 millions d’euros.

Déjà plus de 80 M€ gagnés de la Ligue des champions

Reste enfin la part de l’audiovisuel, plus conséquente cette saison à deux clubs français et non trois engagés dans la compétition ; elle devrait rapporter un peu plus d’une trentaine de millions d’euros au club champion de France. A ce stade inaugural de la Ligue des champions ce sont peu ou prou 82 millions d’euros que le Paris Saint-Germain a de garantis. C’est sans compter de surcroît sur les bénéfices d’une soirée de Ligue des champions au Parc des Princes, entre recettes de la billetterie, des hospitalités, de la consommation sur place et du merchandising, alors qu’en plus le club a dévoilé en fin de journée, son nouveau maillot third.