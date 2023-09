Le PSG et Jordan dévoilent le maillot third « elephant print »

Le PSG et Jordan ont dévoilé le nouveau maillot third que les joueurs porteront ce mardi soir sur le terrain de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand ont dévoilé ce mardi la collection third du club pour la saison 2023-2024. Pour la première fois, l’imprimé « élephant print », intimement lié au Jumpman depuis son apparition en 1988, apparaît sur un maillot de football. Pièce centrale de la collection, le maillot, pensé pour la Ligue des champions, sera porté pour la première fois par les joueurs parisiens ce soir, pour la réception de Dortmund le 19 septembre au Parc des Princes.

Le PSG dévoile son maillot third porté ce mardi contre le Borussia Dortmund

Avec cet ensemble de produits de match, d’entraînement et lifestyle, le PSG et Jordan Brand ouvrent un nouveau chapitre de leur partenariat. Cette gamme third présente une palette de couleurs sur des tons sobres gris et beiges avec des applications de noir et quelques touches orangées. Des teintes irisées viennent parachever le design de certaines pièces de la collection et notamment du maillot.

Une nouvelle collection signée de la marque Jordan Brand

Cette collection textile signée par Jordan Brand est accompagnée par une Air Jordan 6 Low ainsi que d’une Jumpman Peat 3, toutes les deux aux couleurs du reste de la gamme. Pour amplifier le lancement de cette collection third 2023/2024 et célébrer l’arrivée de l' »élephant print » dans le football, le PSG et Jordan Brand se replongent dans le passé. Les visuels reprennent les codes des années 80-90, à la fois en matière de colorimétrie et de composition.

Ce nouvel uniforme sera porté par l’équipe masculine de football et s’ajoute au jeu de maillots du club pour la saison, après la révélation du maillot home en mai et du maillot away en juillet. Ce nouveau maillot ainsi que certaines pièces performance et lifestyle de la collection sont disponibles dès à présent sur les espaces physiques et digitaux du club et de l’équipementier Nike pour sa branche Jordan Brand.