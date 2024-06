Kipsta dévoile ses nouveaux ballons de la saison 2024-25 pour la Ligue 1 et Ligue 2

Les nouveaux ballons du foot professionnel français ont été dévoilés.

Fournisseur et partenaire officiel de la Ligue de Football Professionnel (LFP), Kipsta dévoile ce mardi matin les nouveaux ballons de la Ligue 1 et de la Ligue 2, pour la saison 2024-2025. Imaginés, testés et créés en France, ces ballons associent la tradition à l’innovation.

La Ligue 1 et la Ligue 2 ont leur nouveaux ballons

Le ballon de la Ligue 1 arbore les couleurs bleu-blanc-rouge de la France, rehaussées d’éclairs symbolisants « les moments de génie » et d’exploits individuels qui font la beauté du football. Les noms des champions de France, gravés sur le ballon, rendent hommage à l’héritage de la Ligue 1. Le ballon de la Ligue 2 BKT, quant à lui, se pare d’une combinaison dynamique de vert et de jaune fluo sur un fond vert pétrole, reflétant l’énergie et l’enthousiasme des clubs de la division.

Conformes au label « FIFA Quality Pro », les ballons Kipsta pour la saison 2024-2025 répondent aux exigences techniques les plus élevées. La forme des douze panneaux thermocollés a été retravaillée pour une stabilité de trajectoire et une restitution de vitesse accrues, sans compromettre la résistance et les autres qualités du ballon.

Le ballon du Trophée des champions sera prochainement dévoilé

Comme la saison dernière, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 BKT évolueront avec le même ballon tout au long de la saison. Un nouveau ballon collector au design spécifique sera néanmoins produit pour la journée de championnat dédiée aux Défenseurs de l’Enfance. Le ballon du Trophée des Champions sera également dévoilé prochainement.