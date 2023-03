PSG: Une nouvelle montre signature PSG à 390 000€ et 11 exemplaires

Les premiers fruits de l’association du PSG et de Purnell.

Un peu plus d’un mois après avoir officialisé leur partenariat d’une durée de trois ans, le PSG et la marque d’horlogerie Purnell sortent leur première montre signature commune. Mais elle ne sera pas pour tous les supporters du club parisien. D’abord pour son prix, annoncé proche de 390 000 euros. Et parce qu’elle a été produite en onze exemplaires seulement, disponibles sur le marché.

Une montre PSG en édition limitée

Elle porte le nom de Purnell X PSG Escape Limited Edition, son boîtier est en titane de 48 millimètres et son cadran, en saphir qui laisse devenir la Tour Eiffel. Les légendes associées au PSG, “Ici c’est Paris !” et “Paris Saint Germain”, sont écrites en lettres majuscules, sur le fond du boîtier. Les paroles de l’hymne des Rouge et Bleu – Ô Ville Lumière – ont elles aussi été gravées sur les barillets. Verratti, Messi, Neymar Jr, Donnarumma et Ramos ont été choisis, pour être les têtes de gondole de cette campagne publicitaire. De son côté, Kylian Mbappé, sous contrat avec Hublot, n’en fera pas la promotion.

Purnell est aussi en partenariat avec l’AS Monaco

“Le partenariat de Purnell avec le Paris Saint-Germain est un tournant dans la redéfinition des valeurs de lifestyle auxquelles nous adhérons tous les deux. Notre nouvelle Purnell X PSG Escape Limited Edition symbolisera à la fois la haute performance et l’art de vivre français que le PSG représente”, explique par communiqué relayé par le magazine GQ, Maurizio Mazzocchi, directeur général de Purnell. La marque d’horlogerie créée en 2020 s’est très vite implantée dans le milieu du football. Outre son association avec le Paris Saint Germain, Purnell est également partenaire du Ballon d’Or, où les lauréats reçoivent un modèle particulier, et de l’AS Monaco.