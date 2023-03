PSG, Stade Rennais: Les 10 propriétaires du foot les plus riches en 2023

A titre individuel, Francois Henri Pinault et ses proches sont les propriétaires du sport les plus riches dans le monde.

Quatre écuries de Ligue 1 ont à leur tête l’un des 10 propriétaires de clubs de football les plus riches en 2023. Dont le PSG, évidemment, qui appartient depuis 2011 à Qatar Sports Investments (QSI), un fonds d’investissement souverain du Qatar. Ou le Stade Rennais, détenu depuis 1998 par la famille Pinault, qui tire sa fortune principalement du monde du luxe, avec le groupe Kering, et son portefeuille de marques telles que Gucci, Yves Saint Laurent ou encore Balenciaga.

Le PSG et le Stade Rennais ont des propriétaires qui font partie des plus riches dans le monde du foot en 2023

La fortune de la famille propriétaire du club breton est estimée, par le magazine américain Forbes, à 38,1 milliards de dollars (36,1 milliards d’euros). Il est, à titre individuel, le propriétaire d’une franchise tous sports confondus, le plus riche du monde. Mais il est ici devancé dans le football, par les fonds d’états, que sont ceux qui dirigent le PSG en France, ou Newcastle, en Premier League. Leurs moyens sont inestimables.

L’ESTAC, racheté par le City Football Group, est un cas qui pourrait se développer

Avoir un multimilliardaire à la tête d’un club n’offre pas la garantie d’asseoir le club dans le top du football européen. Si le Stade Rennais investit de plus en plus sur le marché des transferts, le club breton a connu une période creuse où les mercato ressemblaient davantage à ceux d’un club moyen de Ligue 1. Autre cas, celui de l’ESTAC, racheté en 2020 par le City Football Group, la société émiratie qui possède notamment Manchester City, dont le propriétaire n’est autre que le Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, avec une fortune estimée à 20 milliards de dollars. Le club troyen fait partie d’un projet global où sa principale fonction est de faire jouer des jeunes footballeurs prometteurs appartenant au même consortium, afin qu’il puisse progresser.

L’OGC Nice, un avenir similaire à celui de Troyes?

Le club de l’Aube n’est clairement pas la priorité sportive du City Football Group, qui se concentre essentiellement autour de sa marque phare : Manchester City. Autre écurie de Ligue 1 qui appartient à un milliardaire et qui pourrait à terme ne plus être prioritaire dans les décisions : l’OGC Nice. Repris depuis 2019 par Jim Ratcliffe, l’une des plus grandes fortunes du Royaume Uni, le club niçois progresse, étape par étape depuis. Seulement, le patron d’Ineos est officiellement candidat au rachat de Manchester United. Avant le club mancunien, le milliardaire britannique avait déjà tenté de prendre les rênes de Chelsea.

La fortune des propriétaires de clubs de foot ci-dessous est tirée de l’estimation de Forbes, à l’exception de celle qui concerne Mansour bin Zayed Al Nahyan, à propos duquel The Sun avance le chiffre de 17 milliards de livres (20 Md$).

Les 10 propriétaires de clubs de foot les plus riches en 2023

<1. PIF (Newcastle) = Non communiqué 2. QSI (PSG) = Non communiqué 3. Famille Pinault (Stade Rennais) = 38,1 Md$ 4. Chalerm Yoovidhya (RB Leipzig, Salzbourg, New York, Bragantino) = 26,4 Md$ 5. Jim Ratcliffe (OGC Nice, FC Lausanne Sport) = 23 Md$ 6. Mansour bin Zayed Al Nahyan (City Football Group) = 20 Md$ 7. Stanley Kroenke (Arsenal) = 12,9 Md$ 8. Shahid Khan (Fulham) = 12,1 Md$ 9. Philip Anschutz (LA Galaxy) = 10,9 Md$ 10. Zhang Jindong (Inter Milan, Jiangsu Football Club) = 7,4 Md$