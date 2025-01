Stade Brestois – FC Nantes. Qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Brest a les faveurs des bookmakers dans son duel face à Nantes en Coupe de France.

Pour ce derby de l’Atlantique en seizièmes de finale de la Coupe de France, les opérateurs de paris sportifs font du Stade Brestois leur favori. Après leur succès à La Roche-sur-Yon (N2), les Finistériens sont crédités d’une cote de 2,10 pour une victoire dans le temps réglementaire face à un Fc Nantes, vainqueur à Drancy (N3) au tour précédent, qui s’affiche à 3,45.

La qualification brestoise est encore plus nettement pressentie avec une cote de 1,65, contre 2,15 pour un passage des Canaris en huitièmes de finale. Une tendance qui reflète la dynamique actuelle des deux équipes. Côté score exact, les bookmakers entrevoient un match serré. Le 1-0 et le 1-1 arrivent en tête des pronostics avec une cote de 5,00, suivis du 2-0 (7,60) et du 2-1 (7,20) en faveur des locaux. Un succès nantais sur le plus petit des scores (0-1) est coté à 7,00.

Le Stade Brestois souverain à domicile ?

Dans la course aux buts, les attaquants brestois trustent les premières places. Abdallah Sima fait figure de favori (3,35), talonné par Ludovic Ajorque (3,40) et Saliou Diop (3,50). Côté FC Nantes, c’est Matthis Abline qui apparaît comme la principale menace offensive avec une cote de 3,65 pour marquer.

Ces cotes suggèrent un match à l’avantage des Brestois, portés par leur public et leur dynamique positive, face à des Nantais qui tenteront de créer la surprise pour poursuivre leur aventure en Coupe de France.