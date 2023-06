PSG: Salaire, contrat, ce que Manuel Ugarte devrait signer avec le PSG

Manuel Ugarte devrait être l’une des premières recrues du PSG.

Après une saison 2022-2023 marquée notamment par une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG souhaite désormais passer à autre chose et renouveler son effectif pour réaliser un meilleur exercice en 2023-2024. Pour ce faire, les dirigeants parisiens s’activent déjà sur le mercato estival. Alors que Marco Asensio devrait signer avec les Rouge et Bleu, un autre joueur est également sur le point de s’engager avec le club de la capitale, Manuel Ugarte. Selon L’Equipe, le milieu de terrain de 22 ans disposera d’un contrat long.

Le PSG proposerait un salaire de 3 millions d’euros à Manuel Ugarte

Et si le Paris Saint Germain avait enfin trouvé le milieu de terrain idoine? Depuis maintenant cinq ans et le départ à la retraite de Thiago Motta, les Parisiens cherchent un numéro 6 de haut niveau, et celui-ci pourrait être Manuel Ugarte. Le natif de Montevideo devrait signer un bail de cinq ans et donc être lié aux Rouge et Bleu jusqu’en 2028 et toucher un salaire annuel de 3 millions d’euros brut. Des émoluments mais qui ne sont pas si énormes compte tenu du salaire moyen chez les pensionnaires du Parc des Princes.

Le PSG payera la clause libératoire de 60 millions d’euros

Manuel Ugarte percevra une rémunération inférieure à celle de Marco Asensio, qui serait de 10 millions d’euros, bonus compris. Toutefois, contrairement au désormais ancien joueur du Real Madrid, le milieu de terrain de 22 ans n’arrivera pas libre de tout contrat. En effet, lié jusqu’en 2026 avec le Sporting Portugal, il dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Une indemnité de transfert que le Paris Saint Germain devra payer pour s’attacher les services de l’international uruguayen.