PSG: Contrat, salaire, ce que Asensio devrait signer avec le PSG

Officiellement sur le départ du Real Madrid, Marco Asensio devrait poursuivre sa route avec le PSG.

La saison 2022-2023 de Ligue 1 est désormais terminée, les clubs français peuvent désormais se focaliser sur leur mercato. Comme chaque année, le PSG devrait être l’un des animateurs du marché des transferts estival. Le club parisien serait sur le point de recruter Marco Asensio, dont le contrat avec le Real Madrid prend fin le 30 juin prochain, et qui a déjà annoncé son départ des Merengue. Selon The Athletic, les Rouge et Bleu sont prêts à mettre les moyens pour faire venir l’attaquant de 27 ans, avec un gros contrat à la clé.

Le PSG propose un salaire de 10 millions d’euros à Marco Asensio

Le Paris Saint Germain sort d’une saison mitigée et souhaite renforcer son effectif, principalement son secteur offensif, pour réaliser un meilleur exercice en 2023-2024. Pour ce faire, le PSG a coché le nom de l’ailier espagnol Marco Asensio. D’après les informations des journalistes David Ornstein et Guillermo Rai de The Athletic, le club de la capitale propose un salaire de 10 millions d’euros brut annuel, bonus compris. Le désormais ancien joueur du Real Madrid devrait signer un bail de quatre ans et serait donc lié aux Rouge et Bleu jusqu’en 2027.

Plus de deux fois le salaire d’Asensio au Real Madrid

En signant au PSG, Marco Asensio va gonfler, lui qui percevait 4 millions d’euros net au Real Madrid. Si le Paris Saint Germain ne paiera pas d’indemnité de transfert au club de la capitale espagnole pour s’attacher les services de Asensio, qui est désormais un joueur libre. Nul doute que les pensionnaires du Parc des Princes devraient, en revanche, donner une prime à la signature à l’international espagnol. Le montant de celle-ci n’est pas encore connu.