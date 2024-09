PSG: Le salaire dingue que Paris proposerait à Lamine Yamal

Le PSG voudrait faire de Lamine Yamal l’un des footballeurs les mieux payés au monde.

La pépite la plus convoité du monde du football, il n’est pas faux de l’écrire quand il s’agit de Lamine Yamal, attaquant du FC Barcelone et de la sélection d’Espagne. Tous les plus grands courtisent l’ailier d’à peine 17 ans et notamment le PSG, en ce moment peut-être plus que tous les autres. C’est en tout cas ce que croit savoir El Nacional, en Espagne.

Il évoque les désirs du président du club français, Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaiterait faire de Yamal son « nouveau Kylian Mbappé ». Et pour cela, le Paris Saint-Germain serait disposé à payer 100 millions d’euros l’indemnité au bénéfice du FC Barcelone, pour les mois restants jusqu’au bout du contrat du joueur, au 30 juin 2026.

Un salaire à 40 M€ net annuel du PSG à Lamine Yamal

Et à Yamal, justement, un salaire démentiel de 40 millions d’euros annuels. Et en net, s’il vous plaît ! Le tout assorti d’une prime à la signature que le médias catalan qualifie de « brutale ». Lamine Yamal, multiplierait alors par quasiment 25 son salaire actuel avec le FC Barcelone et il deviendrait surtout l’un des footballeurs les mieux payés au monde, avant même d’avoir atteint sa majorité.

Selon El Nacional, il faudra au Barça qu’il se montre très convaincant pour ne pas voir la pépite, avec son expérimenté agent Jorge Mendes à la manoeuvre, filer vers un plus riche destin, cet hiver ou l’été prochain. Outre l’intérêt du Paris SG, le média évoque celui de Manchester City, de Liverpool ou de Chelsea.