Quel est le salaire de Lamine Yamal au Barça ?

Le Barça tient à sa pépite Lamine Yamal et il est prêt à mettre les moyens pour la conserver.

Le FC Barcelone mise gros sur sa jeune pépite Lamine Yamal. À seulement 17 ans, l’attaquant espagnol perçoit un salaire annuel d’environ 1,67 million d’euros, soit près de 32 000 € par semaine, selon le média sportif espagnol AS qui s’intéresse au sujet.

Laine Yamal pourrait bientôt être prolongé et augmenté par le Barça

C’est beaucoup pour un jeune homme de son âge, et cela pourrait encore augmenter puisqu’après son Euro remarquable en Allemagne, le Barça envisagerait de le prolonger. Et donc le revaloriser. Son contrat actuel, qui court jusqu’en 2026, est assorti d’une clause libératoire astronomique d’un milliard d’euros, destinée à décourager les approches des clubs rivaux.

Depuis ses débuts en avril 2023, Yamal a marqué l’histoire du Barça en devenant le plus jeune joueur à porter le maillot blaugrana. Ses performances en club et en sélection nationale, notamment lors de l’Euro 2024, l’ont propulsé parmi les meilleurs joueurs du monde. Son but décisif contre la France en demi-finale de l’Euro a particulièrement marqué les esprits.

Plus jeune joueur dans la liste des trente d’un Ballon d’or

L’ascension fulgurante de Yamal se traduit également par sa cote pour le Ballon d’Or, lui qui vient de signer à cet effet un nouveau record en devenant le plus jeune joueur de l’histoire à être sélectionné dans la liste finale des trente. Le FC Barcelone, sous la houlette de son nouvel entraîneur Hansi Flick, compte sur ce joyau pour bâtir son avenir, alliant ainsi tradition de formation et ambitions sportives.