Plea n°1 sur les salaires du Borussia Mönchengladbach. Honorat dans les 10

Alassane Pléa pointe au sommet des salaires du vestiaire du Borussia Mönchengladbach.

Après les départs de Marcus Thuram, Lars Stindl, Jonas Hofmann et Ramy Bensebaini l’été dernier, la grille salariale des joueurs du Borussia Mönchengladbach a été complètement chamboulée tel que la rapporte le média Bidl. En tête, on retrouve désormais un duo : Alassane Pléa et Julian Weigl, qui touchent chacun environ 4,5 millions d’euros brut par an.

Thuram parti, Alassane Pléa devient le n°1 du de Gladbach

L’international français Alassane Pléa (1 cape en Bleu), qui joue pour le Borussia Mönchengladbach depuis cinq ans et demi, a prolongé son contrat durant l’été. Weigl était déjà un joueur très bien payé avant son arrivée à Gladbach, à Benfica Lisbonne et au Borussia Dortmund. En troisième position, se glisse Florian Neuhaus, qui a également prolongé son contrat la saison dernière. Neuhaus touche désormais environ 4 millions d’euros par an.

Franck Honorat pointe dans le top 10 des salaires du club

Ensuite, il y a une petite différence. Seuls Jonas Omlin, Nico Elvedi, Max Wöber et Christoph Kramer se situent au-dessus de la barre des trois millions d’euros. L’ancien stéphanois et brestois Franck Honorat et Tomas Cvancara touchent chacun environ 2,5 millions d’euros par an. Hannes Wolf est le joueur le mieux payé qui n’a pas de garantie de place de titulaire, avec un salaire de 2,1 millions d’euros.

C’est plus que le milieu de terrain français Manu Koné, qui fait partie des joueurs importants du Borussia Mönchengladbach cette saison. Lui gagne 2 millions d’euros la saison, il est aux portes du top 10. Rocco Reitz, qui fait également partie des surprises de cette saison, a signé un contrat jusqu’en 2026 lors de sa prolongation de contrat en octobre 2023. Son salaire est désormais d’environ un million d’euros par an.

Les salaires du Borussia Mönchengladbach saison 2023-24

1. Alassane Plea = 4,5 M€

2. Julian Weigl = 4,5 M€

3. Florian Neuhaus = 4 M€

4. Ko Itakura = 4 M€

5. Jonas Omlin = 3,2 M€

6. Nico Elvedi = 3,2 M€

7. Maximilian Wöber = 3,2 M€

8. Chris Kramer = 2,85 M€

9. Franck Honorat = 2,5 M€

10. Tomas Cvancara = 2,5 M€

Estimations de salaires annuels exprimés en brut