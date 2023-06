Classement final des affluences en parcage visiteurs en Ligue 1 2O22-23

Les supporters du RC Lens ont été les plus nombreux à soutenir leur équipe à l’extérieur.

La saison 2022-2023 a été marquée par de nouveaux records d’affluence dans les espaces visiteurs des stades du championnat de France. En continuité avec les records historiques enregistrés en Ligue 1 et en Ligue 2, la Ligue de Football Professionnel annonce des niveaux d’affluence jamais atteints dans les parcages des supporters en déplacement.

Des fréquentations records dans les parcages visiteurs en Ligue 1

La fréquentation des espaces visiteurs a connu une forte progression tout au long de la saison, enregistrant des chiffres exceptionnels. Au cours de la première moitié de la saison, 58 346 supporters ont pris place dans les espaces réservés aux visiteurs des stades de Ligue 1, avec une moyenne de 324 visiteurs par match, soit une augmentation de 36% par rapport à la saison précédente. Pour la phase retour, un nombre record de 66 861 supporters a été enregistré, avec une moyenne de 371 par match, soit une augmentation de 15% par rapport à la phase aller.

Au Stade de Reims, Toulouse FC et AJ Auxerre les plus fortes progressions

Au total, les secteurs visiteurs de la Ligue 1 ont accueilli 125 207 supporters lors des 358 rencontres où au moins un visiteur était présent, soit une augmentation de 53% par rapport à la saison précédente. La moyenne de supporters visiteurs par match s’établit désormais à 350, comparé à 286 la saison précédente. Certains clubs ont enregistré une progression spectaculaire du nombre moyen de supporters présents lors de leurs rencontres à l’extérieur. Le Stade de Reims affiche une progression de 301%, suivi par le Toulouse FC avec une augmentation de 146% et l’AJ Auxerre avec une hausse de 119%.

RC Lens vainqueur en nombre devant l’OM et le PSG

Les supporters du RC Lens, de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain représentent près d’un tiers de l’affluence totale des espaces visiteurs en Ligue 1. Enfin, dix clubs terminent la saison avec une moyenne supérieure à celle de la saison précédente (286). Cette augmentation significative de l’affluence s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, une préparation minutieuse et anticipée des déplacements des supporters, témoignant du travail important des différentes parties prenantes et de la professionnalisation des métiers opérationnels au sein des clubs. La coopération entre les clubs et les autorités locales a également joué un rôle crucial dans l’organisation des rencontres. De plus, l’adoption d’un tarif unique pour les supporters visiteurs (10€ en Ligue 1) a favorisé des prix abordables, prenant en compte les coûts de déplacement souvent élevés pour les supporters. L’intégration du parcours supporters visiteurs dans le règlement des compétitions de la LFP et la publication transparente des conditions d’accueil en secteur visiteurs ont également contribué à cette hausse. De même que la réduction des mesures administratives, disciplinaires et sanitaires.