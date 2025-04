A presque un milliard l’estimation, le PSG a le sixième collectif le plus cher du moment.

Fin de saison approchant, tout un été de mercato va prochainement s’ouvrir au football européen. En France, la Ligue de football professionnel a récemment officialisé le calendrier des clubs professionnels de la Ligue 1 et Ligue 2, avec une nouveauté liée à la nouvelle Coupe du monde des clubs, programmée du 13 juin au 14 juillet.

Sur un marché des transferts, la valeur d’un contrat de joueurs dépend des seuls clubs cédants et acheteurs. Mais il existe des outils de mesures, à l’instar de la plateforme allemande Transfermarkt, l’une sinon la plus populaires du web, sur laquelle s’appuie d’ailleurs de nombreux scouts et recruteurs du football.

Pour les clubs la valorisation des effectifs sur le mercato peut s’apparenter au casino : il y a des hauts et des bas, cela fluctue au grès des performances individuelles des joueurs et par effet de ricochet, des résultats obtenus sur le rectangle vert. Voici compilée ci-dessous les 10 effectifs les plus chers du moment, tel que les estime Transfermarkt.

Les collectifs les plus chers sur ce mercato de football

1. Manchester City (Premier League) = 1 310 M€

Malgré la saison noire que traverse le club de Pep Guardiola, éliminé très tôt de la Ligue des champions et depuis déjà un moment à l’écart de la course au titre en championnat anglais, Manchester City demeure le collectif le plus cher du moment, avec dans ses rangs le Ballon d’or en titre, Rodri, qui vit une saison blanche, aux soins après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Lui vaut 130 M€, mais il n’est pas le plus cher de son équipe ; l’attaquant Erling Haaland est donné à 200 millions d’euros.

2. Real Madrid (Liga) = 1 270 M€

Avec Erling Haaland évoqué plus haut, Vinicius Jr, deuxième du Ballon d’or 2024 est l’autre joueur le plus cher du moment sur le marché des transferts. Lui aussi est estimé à 200 millions d’euros, mais ce n’est peut-être rien comparé aux rumeurs qui accompagnent son futur, comme l’offre à un milliard (l’équivalent de sa clause libératoire) que projetterai de payer l’Arabie Saoudite pour le recruter. L’équipe madrilène vaut 1, 27 milliard d’euros au cumul des vingt-quatre joueurs qui la composent.

3. Arsenal (Premier League) = 1 130 M€

Le club londonien est avec Chelsea, le seul du top 10 qui perd en valeur depuis la dernière mise à jour de la plateforme Transfermarkt. Mais comme il compte moins de joueurs dans son équipe professionnelle (24 contre 28) que Manchester City, il est plus cher que son rival Citizens à la moyenne individuelle. Le feu follet offensif, Bukayo Saka, a l’estimation la plus haute à 150 millions d’euros.

4. FC Barcelone (Liga) = 1 002 M€

Quatrième et dernier club à justifier d’une valorisation d’ensemble à plus du milliard d’euros. Le FC Barcelone est aussi, comme Arsenal, toujours en course en Ligue des champions. Et il compte dans ses rangs, l’un sinon le joueur le plus prometteur des générations à venir en la personne de l’attaquant Lamine Yamal. Il n’est même pas majeur, mais déjà le troisième footballeur le plus cher dans le monde à 170 millions d’euros.

5. Liverpool (Premier League) = 993,5 M€

Les Reds ne sont pas parmi les effectifs les plus hauts, mais ils ont sûrement l’une des meilleures homogénéités à l’estimation individuelle de ses joueurs. Aucun d’entre eux ne dépasse les 80 millions d’euros et pourtant ils avoisinent tous ensemble le milliard. A 90 millions, le milieu Alexis Mac Allister est le plus cher du moment.

6. Paris SG (Ligue 1) = 923,5 M€

Seul club français du top 10 et même du top 25 et pour cause, l’effectif du Paris Saint-Germain est valorisé à au moins le double que n’importe quel autre de son championnat de Ligue 1. L’AS Monaco qui suit, flirte avec les 400 millions d’euros. A Paris, la recrue hivernale, Khvicha Kvaratskhelia (80 M€) devance Ousmane Dembélé, mais l’attaquant international français explose ses statistiques cette saison et s’il poursuit sur la même lignée en restant un candidat naturel au prochain du titre du Ballon d’or, nul doute qu’il gonflera conséquemment sa cote sur le mercato.

7. Chelsea FC (Premier League) = 922 M€

Le collectif le plus jeune en âge du top 10 (23,7 ans de moyenne), mais aussi le plus chargé. Il sont trente chez les Blues là où l’ordinaire des clubs dépassent rarement les 26. Et encore, tous n’appartiennent pas à l’équipe première, moins pour leurs qualités individuelles que parce qu’il n’y a pas assez de place pour tous. Résultat, si les Blues cumulent une valorisation de 922 millions d’euros, la moyenne individuelle dépasse tout juste les trente millions.

8. Bayern Munich (Bundesliga) = 859 M€

Après avoir évoqué le plus jeune, voilà l’effectif le plus âgé du top 10 (27,8). Justement désireux de rafraîchir l’équipe, le nouveau staff en place, autour de Vincent Kompany s’est d’abord échiné à recruter plus jeune, avant de libérer les plus anciens. En fin de contrat en juin, le gardien Sven Ulreich (36 ans), le défenseur Eric Dier (31 ans) et la légende Thomas Müller (35 ans) ne seront pas conservés. La saison prochaine devrait suivre une autre icône du club en la personne du gardien Manuel Neuer, qui alors 40 ans. Ces départs, couplés à de plus jeunes et bankable recrues devraient accroître la valorisation du géant bavarois.

9. Tottenham (Premier League) = 836,1 M€

Comme chez le voisin londonien Chelsea, les Spurs sont très voire trop nombreux dans l’effectif, au nombre de 29. C’est assez nouveau car pendant longtemps ils se limitaient quantitativement préférant miser sur une équipe plus qualitative. Quitte à manquer de profondeur de banc. Depuis le départ de l’emblématique capitaine du club et de la sélection anglaise, Harry Kane au Bayern Munich, c’est désormais le milieu Dejan Kulusevski qui est le plus cher, à 60 millions d’euros.

10. Manchester United (Premier League) = 694,25 M€

Voilà un classement qui traduit assez bien des difficultés chroniques d’un club pourtant patrimoine du football international. Depuis des années, Manchester United n’a plus le nez aussi creux pour recruter. Des renforts, il est arrivé beaucoup, parfois transféré à des montants colossaux. Mais peu, voire aucun, n’ont réussi à s’imposer ces dernières années. Terrible aveux d’échec pour un club qui jouit pourtant d’un fort engouement et soutien partout sur la planète.