Affluences et taux d’occupation officiels en Ligue 1 2022-23 selon la LFP

C’est à Marseille, au stade Vélodrome, que les affluences ont été les plus élevées cette saison 2022-2023.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a communiqué ce vendredi les affluences officielles de la saison 2022-2023, marquées par des chiffres records dans les stades de la Ligue 1. Sur les 38 journées de championnat, pas moins de 9,05 millions de spectateurs ont franchi les portes des stades, établissant ainsi un record absolu pour le football français. Cela représente une augmentation de 16% par rapport à la saison précédente.

Des affluences et occupation records pour la saison 2022-2023 de Ligue 1

En moyenne, 23 810 spectateurs ont assisté aux matchs de l’élite du football français (l’équivalent proche du Toulouse FC et de l’OGC Nice), établissant ainsi la meilleure moyenne de spectateurs dans l’histoire du championnat de France élite. Huit clubs ont enregistré une moyenne de plus de 25 000 spectateurs par match : l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, le RC Lens, le LOSC Lille, le FC Nantes, le Stade Rennais FC et le RC Strasbourg Alsace. Le taux de remplissage des stades de la Ligue 1 a atteint une moyenne record de 81%.

OM – PSG le match record à plus de 65 000 spectateurs au Vélodrome

Le record d’affluence de la saison 2022-2023 a été établi lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain le 26 février, avec 65 894 spectateurs rassemblés à l’Orange Vélodrome, à l’occasion de la 25e journée de la Ligue 1. Ce soir-là, le collectif parisien s’est imposé 3-0.