Ce que rapporte la billetterie des stades aux clubs de la Ligue 1

L’OM a affiché un taux de remplissage de 95% la saison dernière au Vélodrome.

Une affluence en hausse sur l’exercice 2021-2022 précédent (+17%) et un prix moyen des billets en baisse de 1,39 euros justifient pour partie de l’augmentation totale des recettes de la billetterie des stades des clubs de la Ligue 1 en 2023. Elle s’élèvent au cumul à 225,3 millions d’euros, supérieure de 11% sur un an, selon les chiffres partagés par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

Le Losc et le Stade Rennais sont dans la moyenne

Cela équivaut à une moyenne par club à 11,3 millions d’euros qui est quasiment celle du Losc dans son enceinte Pierre-Mauroy ou du Stade Rennais au Roazhon Park. Les chiffres compilés ci-dessous sont ceux déclarés par les clubs au bilan de la saison dernière. Ils admettent des disparités, d’une part ils englobent les revenus des coupes européennes pour ceux qui les disputent, d’autre part certains inclus dedans les offres d’hospitalités que d’autres réservent à la ligne « autre produits ».

Le PSG domine la catégorie avec son Parc des Princes

Il n’en reste pas moins que le PSG domine la catégorie, même sans avoir le stade le plus grand, car les billets pour un match au Parc des Princes sont globalement plus cher qu’ailleurs sans que cela n’affecte l’affluence qui est pleine à chaque match. Le club parisien permet de plus des expériences VIP nourries les soirs de Ligue des champions qui stimulent considérablement les bénéfices du club.

L’OM suit avec son Vélodrome à plus de 60 000 de capacité

L’OM suit sur les recettes de la billetterie dans son stade Vélodrome plus grand que tous les autres en Ligue 1. Et de plus en plus plein, cette saison particulièrement avec de nombreux matchs disputés à guichets fermés. La saison dernière, un peu plus de 9 millions de spectateurs ont fréquenté les tribunes des écrins de la Ligue 1.

Le Havre = 2,1 M€

Monaco = 2,6 M€

Clermont = 3 M€

Montpellier = 3,2 M€

Metz = 3,7 M€

Lorient = 4 M€

Brest = 4,3 M€

Reims = 5 M€

Nice = 6,7 M€

Strasbourg = 8,3 M€

Toulouse = 8,8 M€

Lille = 11,7 M€

Rennes = 11,9 M€

Lens = 13,6 M€

Nantes = 16,9 M€

Lyon = 37,7 M€

Marseille = 39,1 M€

Paris = 67,6 M€