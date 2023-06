Classement final de la Ligue 1 vs les budgets des clubs

Au comparatif du budget des clubs et du classement sportif, le PSG, l’OM et le Losc sont les seuls au parfait équilibre.

Rideau sur le championnat de France de Ligue 1, saison 2022-2023. La 38e journée s’est disputée ce samedi, elle a quelque peu rabattu les cartes, pour les coupes européennes devant, et le maintien du FC Nantes au détriment de l’AJ Auxerre, en queue de classement. La logique est plus ou moins respectée à l’arrivée au ratio du classement sportif et du budget prévisionnel des clubs, prédenté en début de saison. Trois sont à l’équilibre parfait : le PSG, premier, l’OM, troisième et le Losc, cinquième.

Le PSG, l’OM et le Losc sont à l’équilibre au ratio du budget et du classement en Ligue 1

D’autres s’en approchent dans une différence de +/- 1 à 2 points, à Monaco, Reims, Montpellier, Lorient, Brest, Strasbourg ou encore Auxerre. La meilleur performance est celle du Clermont Foot, qui se présentait en début d’exercice avec un budget de 25 millions d’euros, le plus faible de son championnat, à part le promu Ajaccio. Les Auvergnats ont brillamment réussi leur saison en s’imposant sur la pelouse du champion de France en titre (3-2), le PSG et ils terminent sur une huitième place finale. Le RC Lens est l’autre bonne surprise de cette Ligue 1, dauphin de Paris après 38 journées.

Clermont et le RC Lens déjouent favorablement les pronostics au contraire de Nantes et de l’OL

A l’opposé, c’est le FC Nantes qui accuse le plus gros écart négatif, à moins huit, mais les Canaris se contenteront largement de leur maintien décroché au forceps, à la faveur d’un succès sur Angers 1-0, couplé dans le même temps, à la défaite à domicile d’Auxerre, contre Lens (1-3). Déception aussi pour l’Olympique Lyonnais, qui malgré son budget costaud estimé proche de 250 millions d’euros, manque une fois de plus de se qualifier pour une compétition européenne. Charge désormais à la nouvelle direction sous la gouverne de John Textor, de présenter des comptes équilibrés, face à la DNCG, le gendarme financier du football français.

Classement final de la Ligue 1 2022-2023 vs le budgets des clubs

Club Budget 2022-2023 Classement budget Classement L1 Différence Paris SG 700 M€ 1 1 = Olympique Lyonnais 250 M€ 2 7 – 5 Olympique de Marseille 250 M€ 3 3 = AS Monaco 240 M€ 4 6 – 2