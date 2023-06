Ce que seront les résultats de la dernière journée en L1 selon les bookmakers

Dernière levée de la saison 2022-2023 de Ligue 1, ce samedi soir.

C’est ce samedi 3 juin que se termine cette saison 2022-2023 de Ligue 1. Si le titre est entre les mains du Paris Saint Germain, et que la deuxième et troisième place sont déjà acquis au RC Lens et à l’OM, tout reste encore ouvert pour les deux places qualificatives pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, ainsi que pour le dernier ticket assurant le maintien. Pour cette dernière journée, la rédaction Sportune s’est tournée vers les bookmakers afin de connaître les résultats de celle-ci et ainsi y voir plus clair sur le classement final.

Le RC Lens concède le nul, le PSG et l’OM victorieux pour la dernière journée de Ligue 1

Si tout est déjà joué pour le trio de tête, seul le RC Lens devrait se relacher et profiter de sa deuxième place, car, d’après les bookmakers, les Lensois seront accrochés 1-1 face à l’AJ Auxerre avec une cote à 5,8, tandis que le PSG et l’OM s’imposeront face à leurs adversaires du jour. Mbappé et ses coéquipiers gagneront 2-0 face à Clermont, tandis que les hommes d’Igor Tudor s’imposeront sur le même score face à Ajaccio. Pour les deux dernières places qualificatives à une Coupe d’Europe, la bataille entre Lille, Rennes et Monaco devraient tourner à l’avantage des deux premiers cités. Lille confortera sa quatrième place, grâce à leur succès 2-0, qui est coté à 6,75. De son côté, Monaco ne profitera pas du faux pas des Rennais, qui seront, selon les bookmakers tenus en échec par Brest, puisqu’ils concèderont également le match nul sur le même score 1-1 face à Toulouse. Les Monégasques ne disputeront pas de compétitions européennes la saison prochaine.

Le FC Nantes assure son maintien grâce à sa différence de buts

Cette saison 2022-2023 de Ligue 1 n’est pas comme les autres, puisque quatre équipes seront reléguées à l’étage inférieur en raison du passage de 20 à 18 clubs dès le prochain exercice. Si le sort d’Angers, Ajaccio et Troyes est d’ores et déjà scellé puisqu’ils sont mathématiquement en Ligue 2, tout est encore ouvert pour l’AJ Auxerre, actuel 16ème et donc premier non relégable avec 35 points, et le FC Nantes, 17ème, qui compte 33 points. D’après les bookmakers, les Canaris parviendront à se sauver grâce à leur succès face à leur succès face à Angers, tandis que les Auxerrois concèderont le nul 1-1 face au RC Lens. À l’issue de la 38ème et dernière journée, les Nantais compteront 36 points, soit le même total que l’AJA, mais seront devant grâce à leur différence de buts -17 pour les pensionnaires de la Beaujoire, contre -26 points pour les hommes de Christophe Pelissier.

Les scores de la dernière journée selon les bookmakers

PSG – Clermont = 2-0 (cote à 7,5)

Nantes – Angers = 2-0 (6)

Troyes – Lille = 0-2 (6,75)

Auxerre – Lens = 1-1 (5,8)

Monaco – Toulouse = 1-1 (8,5)

Nice – OL = 1-1 (6,75)

Ajaccio – OM = 0-2 (6)

Brest – Rennes = 1-1 (6,75)

Lorient – Strasbourg = 1-1 (6)

Reims – Montpellier = 1-1 (6,75)

Le classement de la Ligue 1 à la fin de la 38e journée selon les bookmakers

1. PSG = 88 points (+52)

2. RC Lens = 82 points (+37)

3. OM = 76 points (+30)

4. Lille = 69 points (+23)

5. Rennes = 66 points (+29)

6. Monaco = 66 points (+13)

7. OL = 63 points (+20)

8. OGC Nice = 56 points (9)

9. Clermont = 56 points (-7)

10. Lorient = 53 points (-2)

11. Reims = 52 points (+2)

12. Montpellier = 48 points (+1)

13. Toulouse = 46 points (-7)

14. Brest = 45 points (-9)

15. Strasbourg = 41 points (-7)

16. Nantes = 36 points (-17)

17. Auxerre = 36 points (-26)

18. Troyes = 23 points (-38)

19. Ajaccio = 23 points (-54)

20. Angers = 18 points (-49)