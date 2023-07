Ce que chaque club français va recevoir pour ses Mondialistes au Qatar

La Coupe du monde va rapporter aux clubs français concernés par les internationaux.

Un nombre de 440 clubs est concernés par la mesure prise par la FIFA, dans le cadre des Coupes du monde de football, dont la dernière disputée en décembre au Qatar. La Fédération internationale nomme cela le « programme d’avantages pour les clubs », c’est une indemnisation financière versée aux clubs qui avaient des internationaux qualifiés pour le tournoi.

14,8 M€ distribués à 27 formations du football français

La FIFA prévoyait 10 900 dollars par jour et par joueur aux équipes à laquelle appartenait chacun dans les deux derniers exercices. Ce qui explique par exemple, que l’US Avranches, une formation amateur du football français, gagne 127 500 dollars (114 216 euros), grâce au parcours d’Azzedine Ounahi avec le Maroc (quatrième de l’édition). C’est notamment plus que l’AJ Auxerre, le FC Lorient et le Dijon FCO.

Le PSG devant l’OM, l’AS Monaco et le Stade Rennais

Au total, il y a 27 équipes des championnats de France (principalement de la Ligue 1 puis de la Ligue 2) concernées par la mesure. Ensemble, elles doivent recevoir de la FIFA 16 550 669 dollars (14,8 M€), soit 10,42% de l’enveloppe versée aux clubs de l’UEFA (c’est-à-dire de la zone Europe). A 3 835 389 dollars (3,4 M€), le Paris Saint-Germain revendique la part la plus grosse pour les formations nationales, devant l’Olympique de Marseille à 2 104 308 dollars (1,9 M€) et l’AS Monaco, à 1 775 795 dollars (1,6 M€). En moyenne chaque club doit gagner 612 988 dollars (549 166 €), soit l’équivalent proche du Losc Lille.

Ce que chaque club français va recevoir pour ses Mondialistes au Qatar

1. Paris = 3 835 389 $

2. Marseille = 2 104 308 $

3. Monaco = 1 775 795 $

4. Rennes = 1 598 763 $

5. Lyon = 807 594 $

6. Angers = 752 842 $

7. Lille = 603 186 $

8. Nantes = 554 822 $

9. Strasbourg = 543 871 $

10. Reims = 448 967 $

11. Clermont = 445 317 $

12. Lens = 375 964 $

13. Nice = 324 862 $

14. Bordeaux = 321 212 $

15. Montpellier = 306 612 $

16. Metz = 271 935 $

17. Paris = 226 308 $

18. Brest = 193 457 $

19. Amiens = 176 119 $

20. Saint-Etienne = 171 556 $

21. Troyes = 166 081 $

22. Caen = 131 405 $

23. Toulouse = 127 755 $

24. Avranches = 127 500 $

25. Auxerre = 73 002 $

26. Lorient = 65 702 $

27. Dijon = 20 075 $