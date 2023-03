MHSC: Salaire, contrat, ce que la pépite Elye Wahi a signé avec Montpellier

Elye Wahi est sous contrat avec le MHSC jusqu’en 2025.

Arrivé au MHSC en 2018 à l’âge de 15 ans, où il a poursuivi sa formation entamée au SM Caen, Elye Wahi, sélectionné avec les U20 de l’équipe de France, est désormais un joueur important de l’effectif montpelliérain. En mars 2022, le jeune attaquant a décidé de prolonger son contrat avec Montpellier. Une prolongation qui lui a permis de disposer d’un salaire à la hauteur de son statut de titulaire.

Elye Wahi dispose d’un des plus gros salaires du MHSC

Comme le rapporte L’Equipe dans son édition d’hier vendredi, le salaire d’Elye Wahi est estimé à 100 000 brut mensuel, soit 1,2 millions d’euros par an, faisant ainsi partie des joueurs les mieux payés de l’effectif. Pour sa troisième saison en tant que joueur professionnel, l’attaquant de 20 ans enchaîne les bonnes performances, et réalise, pour l’heure, la meilleure saison de sa jeune carrière. Son bon exercice 2022-2023, lui permet de susciter l’intérêt de plusieurs clubs, tels que l’OM, Arsenal ou encore Tottenham.

Elye Wahi est sous contrat jusqu’en 2025 avec le MHSC

Lié avec le MHSC jusqu’en 2025, son avenir pourrait se jouer dès le prochain mercato estival. En effet, les dirigeants de Montpellier devront faire un choix cet été. Soit ils décident de le vendre au prix fort, ou alors les dirigeants le gardent encore une saison et prennent le risque de voir sa valeur marchande diminuée, puisqu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat. De son côté, Elye Wahi semble préparer son futur, puisqu’en février dernier, il a changé d’agent et a rejoint l’agence DW Sports Management, qui gère les intérêts sportifs de l’attaquant du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo.