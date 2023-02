OM: Nouvel agent pour une pépite française suivie par l’OM

Elye Wahi structure sa carrière encore naissante.

Parce qu’il a déjà marqué plus de vingt buts en Ligue 1, avant d’atteindre l’âge de 20 ans, Elye Wahi (19 ans) est l’objet d’une flatteuse comparaison avec un certain Karim Benzema, le dernier avant lui à avoir réussi pareille performance. Ça pose, sinon le CV, à tout le moins le potentiel de l’attaquant du MHSC. Lequel est très suivi et l’était notamment, pas plus tard qu’en janvier, par l’OM voisin.

suivi par l’OM, Elye Wahi s’engage avec DW Sport Management

Elye Wahi prépare-t-il son futur ailleurs que dans l’Hérault ? C’est probable, alors pour amorcer cette première étape charnière dans sa jeune carrière, il s’est adjoint les services de l’agence de conseil sportif, DW Sports Management. Dans son portefeuille d’athlètes, elle accompagne notamment l’attaquant du Stade Rennais, Arnaud Kaklimuendo, mais aussi son homologue nantais, Moses Simon. Elle veille aussi aux intérêts de Maxime Estève, coéquipier de Wahi à Montpellier.

Anciennement dans le giron des joueurs de George Mendes

Elye Wahi ne manque pas de courtisans, autres que l’Olympique de Marseille. Convoité des clubs, bientôt des sponsors (il joue avec des Adidas aux pieds) et des agents du football, il était précédemment dans le giron du Portugais George Mendes.