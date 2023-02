Les 10 joueurs les mieux payés de Manchester United en 2023

Un vestiaire de stars payé en conséquence, à Manchester United

C’est une des erreurs d’appréciation du board de Manchester United, que le recrutement de Cristiano Ronaldo a fait un temps oublier. Jusqu’au départ prématuré du Portugais, en Arabie Saoudite. Car le gardien espagnol David De Gea, fort de sa prolongation signé en 2019 et jusqu’au terme de cette saison 2023, est à ce jour le deuxième joueur le mieux payé de la Premier League anglaise, derrière De Bruyne à égalité avec Haaland, à Manchester City.

De Gea et son gros contrat, deux Français dans les 10 de Manchester United

Il est, par ricochet, celui qui gagne le plus dans le vestiaire de Manchester United avec près de 22 millions d’euros brut par saison, à l’équivalence actuelle d’une livre qui égale 1,13 euros. Il y a deux joueurs français dans le collectif des Red Devils et ils appartiennent l’un et l’autre au top 10 des mieux payés du club ; le défenseur Raphaël Varane devançant l’ailier, Antony Martial.

L’une des masses salariales les plus élevées du football européen

A 453 millions d’euros chargées, Manchester United avait l’une des cinq plus grosses masses salariales du football européen, la saison 2022 dernière. Il faut compter un minimum de 8,8 millions d’euros brut par an, hors bonus, comme l’équivalent de Luke Shaw et de Christian Eriksen, pour intégrer le palmarès ci-dessous.

Les 10 joueurs les mieux payés de Manchester United en 2023

10=. Luke Shaw = 8,8 M€

10=. Christian Eriksen = 8,8 M€

9. Harry Maguire = 11 M€

8=. Marcus Rashford = 11,8 M€

8=. Antony = 11,8 M€

6. Bruno Fernandes = 14 M€

5. Anthony Martial = 14,7 M€

4. Casemiro = 17,6 M€

3. Raphaël Varane = 20 M€

2. Jadon Sancho = 20,6 M€

1. David De Gea = 22 M€