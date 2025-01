Cristiano Ronaldo. Salaire, durée, primes, parts de Al-Nassr : les détails de sa prolongation pharaonique

Une prolongation à des niveaux inédits dans le football, c’est ce que discute Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr.

Le média espagnol Marca qui en évoque les contours le présente comme le « contrat du siècle ». C’est celui que devrait parapher Cristiano Ronaldo avec son club Al-Nassr. D’une seule saison, mais à des conditions astronomiques, il serait aussi doublé de parts dans l’actionnariat du club d’Arabie Saoudite.

Les chiffres donnent le vertige : 183 millions d’euros pour une saison, soit 15,25 millions mensuels ou encore 550 000 euros quotidiens. Mais la véritable innovation réside dans l’attribution de 5% des parts d’Al-Nassr au quintuple Ballon d’Or, une première dans l’histoire du football saoudien qui témoigne de la confiance accordée par les dirigeants.

Les prémices d’un mercato retentissant au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Cette prolongation s’inscrit dans une stratégie plus large de développement du club. Les propriétaires prévoient un mercato ambitieux pour renforcer l’effectif, avec notamment la possible arrivée de Casemiro, l’ancien coéquipier de Ronaldo au Real Madrid et à Manchester United, actuellement en difficulté chez les Red Devils.

Pour CR7, cet engagement prolongé reflète sa satisfaction depuis son arrivée à Riyad. « C’est un honneur de voir la ligue se développer et attirer toujours plus de stars », confie le Portugais, désormais impliqué dans un projet qui dépasse le simple cadre sportif. Un investissement qui vise à permettre à Al-Nassr de rivaliser avec les cadors du championnat, Al-Hilal et Al-Ittihad.