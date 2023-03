Losc, Arsenal: Nouveau bolide à 200 000€ pour Gabriel Magalhães

Gabriel Magalhães va rouler en GLE de Mercedes.

Voilà deux ans que Gabriel Magalhães, a traversé la Manche depuis le LOSC pour Londres et son club d’Arsenal, le défenseur brésilien a pris ses marques dans la ville et son trafic routier, qu’il va désormais fréquenter, à bord d’une nouvelle voiture. Car il vient de recevoir son tout dernier bolide, de la marque Mercedes, et de la gamme des SUV. Il vaut selon les options plus ou moins 200 000 euros.

Le défenseur d’Arsenal va rouler en Mercedes GLE

Comme l’indique, via son compte Instagram, Premier Sports Solutions, spécialisé dans la livraison des voitures de luxe (et validé par le joueur lui même sur la page), le nouveau bolide de Gabriel est un modèle GLE 63s Coupé. Ce SUV de 5 places est équipé d’un moteur V8 bi turbo AMG de 4 litres, avec une propulsion semi hybride. Ça lui permet des performances sportives en dépit de son gros gabarit. Poussé par les 603 chevaux sous le capot, il absorbe le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Les ex du Losc ont leurs habitudes londoniennes

Ils sont nombreux, comme Gabriel, les footballeurs qui collaborent avec la concession, Premier Sports Solutions. Récemment Dango Ouattara a passé commande d’un nouveau véhicule. L’on peut aussi citer le défenseur en prêt au Stade Rennais, Joe Rodon, ou Sven Botman, qui comme le Brésilien, a fait appel à ses services, après avoir à son tour quitter Lille et le Nord de la France.