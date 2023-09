Les sponsors de Liverpool et ce qu’ils rapportent aux Reds

Les sponsors de Liverpool pèsent plus du tiers des recettes du club de la Mersey.

L’un des clubs les plus titrés de l’histoire du football est forcément un aimant à sponsor. De surcroît, il est accompagné de supporters parmi les plus respectés du monde du football, unis derrière un même chant : « You’ll Never Walk Alone ». Liverpool compte de nombreux sponsors pour le suivre et deux plus majeurs que les autres : Nike qui fournit toutes les tenues de matchs et d’entraînement et la banque Standard Chartered.

Cumulés les commanditaires des Reds ont rapporté 275 millions d’euros au club en 2022, soit 39% de son chiffre d’affaires total (hors marché des transferts), à 702 millions d’euros. Voilà ci-dessous les détails.

Sponsor majeur : Standard Chartered

Standard Chartered, la société bancaire et de services financiers multinationale basée à Londres, est le fier partenaire principal de Liverpool FC depuis 2010. Leur logo orne les maillots des Reds depuis plus d’une décennie, et le partenariat actuel est estimé à environ 47,5 millions d’euros par an. En juillet 2022, Standard Chartered et LFC ont prolongé leur partenariat jusqu’à la fin de la saison 2026-27, incluant également l’équipe senior féminine du club.

Equipementier : Nike

En janvier 2020, Liverpool FC a annoncé Nike comme son nouveau fournisseur officiel de tenues à partir de la saison 2020-21, dans le cadre d’un accord pluriannuel d’une valeur d’environ 35 millions d’euros par an. Ce partenariat offre une part des ventes des produits LFC à Nike, ce qui en fait l’un des accords les plus lucratifs du football anglais.

Partenaires principaux : AXA et Expedia

AXA, la société d’assurance française basée à Paris, a rejoint Liverpool FC en tant que partenaire mondial en octobre 2018. Le partenariat s’est étendu pour inclure le kit d’entraînement du club et est évalué à environ 20 millions d’euros par an. Expedia, la société américaine de commerce en ligne basée à Seattle, est devenue un partenaire principal de LFC en octobre 2020, sponsorisant également les maillots de match des équipes masculine et féminine jusqu’à la fin de la saison 2022-23. En mars 2023, les deux parties ont annoncé une prolongation de quatre ans de leur partenariat.

Autres Partenaires Officiels

Liverpool FC compte également de nombreux autres partenaires officiels, notamment Carlsberg, le brasseur danois qui soutient le club depuis 1992. Wasabi, le fournisseur américain de services de stockage en nuage, est devenu le partenaire officiel de stockage en nuage de LFC en février 2022. Nivea Men, la marque allemande de soins masculins appartenant à Beiersdorf, a renouvelé son partenariat avec LFC jusqu’à la fin de la saison 2025-26 en août 2022.

SC Johnson, Vista, Kodansha, Peloton, Google Pixel, EA Sports, Maurice, Predator Energy, Extreme Networks, Coca-Cola, Cadbury, Sorare, Interwetten, Cardless et AEG Presents sont d’autres partenaires officiels du club, chacun apportant son soutien et sa collaboration dans divers domaines, de la durabilité à la technologie en passant par le marketing.