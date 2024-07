OM: Combien l’OM devrait vendre de maillots pour amortir le transfert de Greenwood ?

Mason Greenwood dopera-t-il avec l’OM, comme à Getafe, le business des maillots floqués à son nom ?

Il y a les critiques qui entourent son transfert à l’Olympique de Marseille, inévitables et légitimes, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, même s’il faut rappeler qu’aucune charge n’a été retenue contre lui. Et il y a la réalité du terrain, qui parfois produit des résultats étonnants.

En une semaine à Getafe, Greenwood a vendu plus de maillots que n’importe quel autre joueur

Quand il a rejoint Getafe en prêt la saison dernière, Mason Greenwood était encore plus sous le feu de la polémique, mis au ban par son club Manchester United, qui l’a formé et couvé. Avant que l’actualité judiciaire ne change les plans du club. Il serait logique de penser qu’en arrivant en Espagne, l’ailier anglais a été largement critiqué et boudé par ses nouveaux « supporters ». Il n’en fut strictement rien, Mason Greenwood est même rapidement devenu une poule eaux d’or dans les espaces commerciaux de Getafe. Le Daily Mail rapportait à l’époque qu’il avait plus vendu de maillots à son nom en une seule semaine, que n’importe quel autre joueur dans l’histoire de l’équipe de la banlieue madrilène.

L’OM a payé 26 M€ l’indemnité de son transfert et jusqu’à 30 M€ avec les bonus

Pour recruter Mason Greendwood, l’Olympique de Marseille a investi 26 millions d’euros, qui pourraient aller jusqu’à 30 millions payables à Manchester United. Ce qui fait de l’attaquant anglais, l’une des trois recrues les plus chères de l’histoire du club, dans la même tranche environ, que Dimitri Payet et Vitinha.

En supposant qu’il y ait un engouement pour les maillots floqués à son nom, combien l’OM devrait-il en écouler pour rentabiliser sa dépense ? Beaucoup. Et même trop sur l’ordinaire du club phocéen. Cela, en partant du principe que sur un maillot vendu, un club récupère plus ou moins 20% de la somme, le reste étant partagé entre l’équipementier, le distributeur, les taxes, le transport…

1 million de maillots authentiques et 1,5 M de version replica pour amortir le transfert

Sur un maillot authentique vendu 140 euros, l’Olympique de Marseille gagne donc plus ou moins (ça n’est pas une règle universelle, chaque marque ou club ont la particularité), une trentaine d’euros. Il faudrait donc en vendre un million au seul nom de Greenwood pour amortir son transfert. Et le total monte à 1,5 million de pièces sur des versions replica, à 95 euros. Tel que nous le détaillons récemment en exclu sur Sportune, il n’y a que six clubs en Europe qui égalent ou dépassent le million de maillots vendus chaque saison, parmi lesquels le seul Paris Saint-Germain en France. Si l’Olympique de Marseille est dans des standards plus élevés que la majorité des clubs de son championnat, il n’est pas à ce niveau de performance. Même avec Mason Greenwood dans ses rangs.