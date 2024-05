Qui vend le plus de maillots en Ligue 1 ?

En Ligue 1, il y a de fortes disparités entre les clubs sur le merchandising des maillots.

Il y a forcément corrélation entre les résultats sportifs et les performances du merchandising au premier rang duquel les ventes de maillots. Le PSG étant le club français le plus performant sur la scène européenne, il est logiquement celui qui domine la catégorie parmi les équipes de football nationale et le seul à occuper le top 10 européens des formations qui écoulent le plus de tuniques.

Derrière le PSG, l’OM et l’OL dominent la Ligue 1

C’est ce que nous avons récemment observé dans le top 10 des maillots de club les plus vendus en Europe, selon une étude du Dr Rolhmann du cabinet PR Marketing, produite pour Sportune. A l’échelle de la France, trois dominent nettement le marché ; derrière le PSG, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Sur une estimation de 1,868 millions de pièces vendues en 2022-2023 par la Ligue 1, 1,725 millions appartiendrait à ces seuls trois clubs.

Les Girondins ou l’ASSE dopent le business des maillots en Ligue 2

Derrière, 139 000 maillots achetés appartiennent au quatorze clubs suivants, tandis que le trio des clubs les moins demandés concentre l’équivalent de 4 000 pièces à eux trois. En 10 ans, le commerce des maillots en Ligue 1 a progressé de 40%, il est passé d’un total estimé à 1,32 millions en 2013-14 à 1,7 millions en 2017-18 et 1,868 millions au dernier exercice. Ce n’est rien comparé à la progression de la Ligue 2 sur la même période, elle est de 280% qui s’explique par la présence en 2e division de clubs tels que les Girondins et l’ASSE, avec de très fortes bases de supporters.