Les salaires des joueurs du Maroc au Mondial 2022, que gagnent-ils ?

Leader de cette réjouissante équipe du Maroc au Mondial 2022, Achraf Hakimi est aussi celui qui gagne le plus, à la faveur de son contrat avec le PSG.

Formidable Maroc, qui s’inscrit dans son histoire et plus largement celle de tout le continent d’Afrique, dans une Coupe du monde de football. Qualifiés pour les demi-finales du Mondial 2022, les hommes de Walid Regragui ont gagné le droit de s’opposer à l’équipe de France, celle qui est championne en titre. A cet égard, les Bleus sont favoris des bookmakers, avant le match. Les comparaisons sont nombreuses et ne valent pas toujours raison. Celle de la rémunération en est une et sur la grille des salaires, le Maroc joue battu face à l’équipe de France.

Comme son copain Mbappé chez les Bleus, Hakimi domine le vestiaire du Maroc

C’est qu’à lui seul seul, Kylian Mbappé gagne la quasi équivalence de tout le collectif des Lions de l’Atlas. Son copain, le latéral Achraf Hakimi domine son vestiaire, il est aussi le seul dans cette équipe à plus de 10 millions d’euros brut annuels, avec le PSG. Logiquement, les plus gros salaires de l’équipe évoluent dans des clubs du continent européen. Les données rapportées ci-dessous sont des estimations de la part fixe de chacun, indépendamment des primes, et des revenus du sponsoring.

Un Mondial 2022 pour s’illustrer et se valoriser pour les Lions de l’Atlas

Il n’y a que pour le défenseur et capitaine Romain Saïs que le chiffre est officiel, puisque son club du Besiktas l’a communiqué ; il gagne 1,8 millions net (près de 2,5 M€ brut) et une prime de participation à chaque fois qu’il joue. Plusieurs des joueurs du Maroc ont profité de ce Mondial pour se montrer et se valoriser auprès des clubs et de leurs recruteurs. Certains devraient donc voir leurs conditions contractuelles progresser, dans les jours, semaines ou mois suivant ce Mondial, au Qatar.

Les plus hauts salaires des joueurs de la sélection du Maroc au Mondial 2022

Achraf Hakimi, Paris SG = 13 M€ en 2022

Hakim Ziyech, Chelsea = 6 M€

Noussair Mazraoui, Bayern Munich = 3,5 M€

Nayef Aguerd, West Ham = 3 M€

Romain Saïss, Besiktas = 2,5 M€

Sofyan Amrabat, Fiorentina = 1,98 M€

Youssef En-Nesyri, FC Seville = 1,98 M€

Abdelhamid Sabiri, Sampdoria = 1,2 M€

Sofiane Boufal, Angers SCO = 1,8 M€

Azzedine Ounahi, Angers SCO = 1,08 M€