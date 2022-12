France ou Maroc, qui ira en finale selon les bookmakers ?

France et Maroc fourbissent leurs armes, avant l’explication des deux nations, sur le terrain des demi-finales de la Coupe du monde 2022, au Qatar.

Affiche totalement inédite que celle qui oppose l’équipe de France de football, au Maroc, en demi-finale de la Coupe du monde de football 2022, au Qatar. Inédite, moins pour les Bleus présents pour la septième fois à ce stade d’un Mondial, que les Lions de l’Atlas qui viennent d’inscrire une page, pas seulement de leur propre histoire, mais du football africain, dans son ensemble.

La France est clairement favorite chez les bookmakers…

La belle aventure se poursuivra-t-elle encore, pour les hommes de Walid Regragui ? Pas si l’on en croit les bookmakers nationaux, qui placent clairement la France comme favorite de la rencontre. Sur le marché classique, victoire/nul/défaite, le succès des Bleus paie 1,4 fois la mise de départ, en moyenne chez les opérateurs du jeu. Quand la victoire marocaine est jugée plus improbable, car cotée à près de 7. Entre, il y a le match nul au bout du temps réglementaire, qui vaut une cote proche de 4.

… Mais le Maroc prend un malin plaisir à déjouer tous les pronostics

A la question, « quelle nation va se qualifier pour la finale du Mondial 2022 ? », la France a la cote la plus basse (donc la plus probable), à 1,2, quand la qualif’ du Maroc paie 4 fois ou plus la mise. Mais attention car la logique sportive, le Maroc prend un malin plaisir à la dribbler. Hakimi et ses partenaires n’étaient déjà pas supposés sortir de leur poule, avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Ils étaient encore moins favoris, à l’heure d’affronter l’Espagne, en huitièmes et pas plus, en quarts face au Portugal. Ces Lions là ont un appétit d’ogre et manifestement, leur faim de victoire est encore grande. A bons entendeurs…